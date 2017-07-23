طوارئ بميناء سفاجا قبل سفر 30 ألفًا من عمالة خدمة الحجاج
طوارئ بميناء سفاجا قبل سفر 30 ألفًا من عمالة خدمة الحجاج
03:27 م الأحد 23 يوليو 2017
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السويس - حسام الدين أحمد:
رفعت هيئة مواني البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى بميناء سفاجا، لبدء رحلات عمالة خدمة الحجاج، والذين يبلغ عددهم 30 ألف راكب هذا الموسم.
وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة مواني البحر الأحمر، إن موسم سفر عمالة الحج، يتزامن هذا العام مع عودة العمالة المصرية إلى دول الخليج العربي بعد انتهاء عطلة الصيف.
وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الركاب عمالة الحج، سيغادرون على رحلات مكوكية للعبّارات "مسرة والقاهرة وعمان".
وأشار إلى أن الهيئة وقّعت بروتوكول تعاون مع محافظة البحر الأحمر، لاستغلال الامكانيات الفنية والإدارية لدى الهيئة لإدارة وتشغيل قرية الركاب بمدينة سفاجا، لتقديم خدمات متميزة للمسافرين ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء.
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