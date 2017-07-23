أخبار عاجلة

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق -
السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد -
انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا -
محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية -
شرطة التموين تضبط 47 طن دقيق مدعم و90 ألف لتر مواد بترولية -
ترامب: سنفعل ما بوسعنا لمساعدة إسبانيا بعد الهجوم الإرهابي -
السلطات الليبية تعيد 135 مهاجرًا نيجيريًا إلى بلدهم -
تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في أمريكا لأقل مستوى منذ 6 أشهر -
مقتل أمير جيش خالد في قصف جوي بسوريا -
حكومة الكونغو برازافيل تقدم استقالتها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

طوارئ بميناء سفاجا قبل سفر 30 ألفًا من عمالة خدمة الحجاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طوارئ بميناء سفاجا قبل سفر 30 ألفًا من عمالة خدمة الحجاج

03:27 م الأحد 23 يوليو 2017

  • عرض 15 صورة

    fcd62aafd8.jpg

  • عرض 15 صورة

    1f3432c3c7.jpg

  • عرض 15 صورة

    c7b6251b7f.jpg

  • عرض 15 صورة

    70d8d4ea05.jpg

  • عرض 15 صورة

    9df776141d.jpg

  • عرض 15 صورة

    3852351c3e.jpg

  • عرض 15 صورة

    07b828616b.jpg

  • عرض 15 صورة

    ea7b64808f.jpg

  • عرض 15 صورة

    d2af5ce0f5.jpg

  • عرض 15 صورة

    45b4e04717.jpg

  • عرض 15 صورة

    d88b78a735.jpg

  • عرض 15 صورة

    de67895da1.jpg

  • عرض 15 صورة

    0cbdd70119.jpg

  • عرض 15 صورة

    651a4a8cd7.jpg

  • عرض 15 صورة

    2c9e78b322.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إقامة صلوات جنازة الأنبا ساويرس بدير المحرق بأسيوط

الألبوم التالى

بالصور.. إقامة صلوات جنازة الأنبا ساويرس بدير المحرق بأسيوط

السويس - حسام الدين أحمد:

رفعت هيئة مواني البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى بميناء سفاجا، لبدء رحلات عمالة خدمة الحجاج، والذين يبلغ عددهم 30 ألف راكب هذا الموسم.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي باسم هيئة مواني البحر الأحمر، إن موسم سفر عمالة الحج، يتزامن هذا العام مع عودة العمالة المصرية إلى دول الخليج العربي بعد انتهاء عطلة الصيف.

وأضاف، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الركاب عمالة الحج، سيغادرون على رحلات مكوكية للعبّارات "مسرة والقاهرة وعمان".

وأشار إلى أن الهيئة وقّعت بروتوكول تعاون مع محافظة البحر الأحمر، لاستغلال الامكانيات الفنية والإدارية لدى الهيئة لإدارة وتشغيل قرية الركاب بمدينة سفاجا، لتقديم خدمات متميزة للمسافرين ومنع تكدسهم أمام بوابات الميناء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وصول 13 ألف طن بوتاجاز لموانئ البحر الأحمر

    أخبار

  • تصدير 44 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا للهند

    أخبار

  • وصول وسفر 3721 راكبًا بموانئ البحر الأحمر

    أخبار

  • وصول 6500 طن بوتاجاز لميناء الزيتيات في السويس

    أخبار

إعلان

7581961f94.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق

وفاة الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع السابق

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

السيسي: حريصون على تطوير التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري مع وتشاد

انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا

انقطاع الكهرباء ساعتين عن 4 مناطق بشبين الكوم.. غدًا

محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية

محافظ دمياط يعتمد شروط القبول بفصول الخدمات التعليمية بالمدارس الثانوية