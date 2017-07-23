دراسة: قيادة سيارتك أكثر من ساعتين يوميًا تؤثر على ذكائك

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اكتشفت دراسة بريطانية حديثة أن القيادة لمسافات طويلة أكثر من ساعتين يوميًا تؤثر سلبًا على مستويات الذكاء.

وكشفت الدراسة أن قيادة السيارات أثناء الرحلات الطويلة وقضاء فترة تزيد على ساعتين خلف عجلة القيادة يوميًا تسرع من شيخوخة الدماغ وتجعل العقل أقل نشاطًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "صاندي تايمز"

وأجرى الباحثون تجاربهم على أكثر من نصف مليون بريطاني تتراوح أعمارهم ما بين 37 إلى 73 عامًا على فترة مدتها خمس سنوات، فوجدوا أن ما يقرب من 93 ألف من المبحوثين يقودون سياراتهم أكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات يوميًا.

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وأشار الباحثون إلى أن أولئك الذين قضوا أكثر من ساعتين في القيادة انخفض لديهم معدل الذكاء بسرعة أكبر من هؤلاء الذين يقودون لفترة أقصر أو لا يقودون على الإطلاق.

وقال "كيشان باكرانيا"، متخصص في علم الأوبئة الطبية بجامعة ليستر: "نحن نعلم أن القيادة بانتظام لأكثر من ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم تضر بصحة القلب، ولكن في الدراسة الجديدة اكتشفنا تأثير القيادة السلبي على العقل الذي يصبح أقل نشاطًا بعد تلك المدة".

