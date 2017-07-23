للرجل.. هذه الأمور تحافظ على إفراز هرمون الذكورة لديك

كتب - هشام عواض:

يتحكم هرمون "البرولاكتين" في العديد من العمليات الحيوية في الجسم لدى الرجل والمرأة، فهذا الهرمون له دور في انخفاض وزيادة الدافع الجنسي والحالة المزاجية والتركيز وغيرها من الأمور، وهناك العديد من الأشياء التي عندما يقوم بها الرجل تحافظ على انتظام فرز الهرمون.

وقال الدكتور حسن الفهكاني، الأستاذ المساعد للأمراض الجلدية والتناسلية بجامعة المنيا، إن هرمون الذكورة عند الرجل أو هرمون عند المرأة الذي يسمى "البرولاكتين"، مرتبط بشكل مباشرة بهرمون التوتر.

وأضاف "الفكهاني"، أن هناك عدة أمور تعمل على زيادة إفراز هرمون التوتر والذي يعمل على ثبات إفراز هرمون الذكورة، لكنه لا يزيده، ومن الأمور هذه تناول الأطعمة التي تحتوي على معدن الزنك ومنها المكسرات والقمح والزنجبيل والسردين ولحوم الأبقار.

وأشار "الفكهاني"، أن قيام الشخص بتجنب الإجهاد وممارسة الرياضة وأيضاً تناول السكريات بإعتدال وفيتامين "د"، ينظمان إفراز هرمون الذكورة.