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الملك سلمان وأردوغان يبحثان الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب

05:31 م الأحد 23 يوليه 2017

الملك سلمان وأردوغان يبحثان الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب

الملك سلمان وأردوغان

الرياض - (د ب أ):

عقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز جلسة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد في قصر السلام، بحثا خلالها الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله .

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس" أن الملك سلمان وأردوغان استعرضا خلال المباحثات، العلاقات بين البلدين، كما بحث الجانبان السعودي والتركي "تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة في سبيل مكافحة الإرهاب ومصادر تمويله".

ووصل الرئيس التركي في وقت سابق اليوم إلى جدة، غرب السعودية، في زيارة رسمية إلى المملكة، تدوم عدة ساعات، في محاولة لتبديد التوتر بين الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مع قطر.

وتأتي زيارة أردوغان الى المملكة في جولة خليجية تستمر يومين، تشمل كلاً من الكويت وقطر، لإيجاد مساعٍ لدعم الوساطة الكويتية، والحوار بين الجانبين.

واتهمت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين ، الدوحة بدعم الإرهاب وتمويله، واحتضان عدد من الشخصيات والكيانات الإرهابية.

وتركيا هي خامس دولة، بعد كل من ألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا، وفرنسا، تسعى لإيجاد مخرج للأزمة الممتدة منذ 5 يونيو الماضي، عندما قطعت الدول الأربع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

إلا أن أنقرة أكدت أن زيارة أردوغان ليست للتوسط بين الطرفين، وإنما لدعم الجهود الكويتية.

ويغادر أردوغان اليوم، إلى الكويت، حيث سيلتقي الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، لبحث جهود الوساطة، ثم يغادر غداً إلى قطر آخر محطة في جولته الخليجية ، كما هو مقرر في جولته.

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