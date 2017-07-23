شكري يترأس وفد في اجتماع مجلس المشاركة المصري الأوروبي في بروكسل

القاهرة - (د ب أ):

يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلي العاصمة البلجيكية بروكسل صباح غدا الاثنين، حيث يترأس وفد مصر في اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي ينعقد للمرة الأولي منذ أبريل 2010.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن "ترأس الجانب الأوروبي في اجتماع مجلس المشاركة فيدريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلي للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، ومن المنتظر ان يتناول اجتماع مجلس المشاركة شتي جوانب العلاقات المصرية الأوروبية بهدف تعميق الشراكة المصرية الأوروبية، تأسيسا علي وثيقة أولويات المشاركة التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين مؤخرا، والتي تحدد مجالات وأولويات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام الثلاث القادمة".

ومن ناحية آخري، ذكر المتحدث باسم الخارجية أن شكري سيتوجه من بروكسل الي باريس بعد غد، في "زيارة ثنائية تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، والتي تتميز بالعمق والخصوصية التاريخية، فضلا عما تكتسبه من زخم في الفترة الحالية في ظل حرص قيادتي البلدين علي توثيق أواصر التعاون".

وأضاف أنه من المقرر أن يلتقي شكري مع عدد من المسئولين الفرنسيين ،علي رأسهم وزير خارجية فرنسا جان ايف لو دريان، ورئيس الجمعية الوطنية فرانسوا دي روجي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي كريستيان كامبون، وذلك لبحث سبل تعزيز مختلف أوجه العلاقات المصرية الفرنسية، لاسيما في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية، فضلا عن التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية التي تهم البلدين. كما يلتقي شكري علي هامش الزيارة مع أنجيل جوريا سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح أبو زيد، أن ملف الترشح المصري لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو يأتي علي رأس أجندة وأولويات زيارة وزير الخارجية الي فرنسا، حيث "يلتقي شكري مع عدد من المندوبين الدائمين لدي اليونسكو، بحضور السفيرة مشيرة خطاب المرشحة المصرية للمنصب، وذلك بهدف حشد التأييد للمرشحة المصرية والتأكيد علي قوة الترشيح المصري الذي يعكس تعدد دوائر الدور المصري علي الساحة الدولية بروافده العربية والأفريقية والمتوسطية".