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الحلقة (14) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": "مروان" يتقرب إلى "مريم" ويخبرها عن ابنه المعاق

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الحلقة (14) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": "مروان" يتقرب إلى "مريم" ويخبرها عن ابنه المعاق الحلقة (14) من "نكدب لو قلنا مبنحبش": "مروان" يتقرب إلى "مريم" ويخبرها عن ابنه المعاق

كتب : سارة سعيد منذ 28 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة (14) من مسلسل "نكدب لو قلنا مبنحبش"، خروج مريم "يسرا" مع الدكتور مروان، وأخبرها عن سبب حزنه ونقطة ضعفه وهو ابنه المعاق الذي لا يستطيع أن يفعل له شيئًا على الرغم من شهرته كونه طبيبًا ناجحًا، ويأخذها لتراه وتتعرف عليه، ومن ناحية أخرى تشعر دوللي "ورد الخال" بالغيرة من مريم إلا أنها تحبها وتريد أن تشعر مريم بمشاعر لم تحسها من قبل.

وذهب أسامة بعد رجوعه من السفر إلى ياسمين "أمينة خليل" وذهبا إلى أحد المطاعم، وفاجأهم حسام طليقها "لؤي عمران" بقدومه وتشاجر مع أسامة، ثم أخبرها أنه يحبها وأخبرته هي أيضا بحبها له.

وذهب حسام إلى عاصم "عمرو صالح" ليشتكي له من تصرفات ياسمين، وأنها تركته من أجل ميكانيكي ويحاول عاصم أن يهدئه ويخبره من المستحيل أن تحب ياسمين هذا الشخص.

وتنجح مريم في إقناع مروان بإظهار ابنه رياض والخروج معه، حتى تتحسن حالته النفسية، ويقتنع وينفذ نصائحها، وحاولت مريم الحديث مع دوللي لكسر حالة الضيق بينهما بسبب مروان.

يذكر أن مسلسل " نكدب لو قلنا مبنحبش" من تأليف تامر حبيب، وإخراج غادة سليم، وبطولة يسرا ومصطفى فهمي ورجاء الجداوي وأمينة خليل وعمرو صالح وأحمد حاتم.

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