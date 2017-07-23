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"محلية النواب": اقتراح الحكومة بخفض نصيب الفرد من الخبز "غامض"

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مصراوي Masrawy

"محلية النواب": اقتراح بخفض نصيب الفرد من الخبز "غامض"

05:03 م الأحد 23 يوليو 2017

كتبت- مروة شوقي:

قال النائب ممدوح الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اقتراح وزارة بتقليص نصيب الفرد من الخبز المدعم لـ 4 أرغفة يومياً بدل 5 نظير زيادة نقاط الخبر، في صالح المواطن إن تم زيادة الدعم المادي على بطاقة التموين.

واستنكر الحسيني، الغموض الذي اكتنف بيان وزارة التموين، حيث لم يوضح كيف سيتم تطبيق الأمر على مستحقي الدعم، مضيفًا: "حتى يتم تقييم الاقتراح يجب وضع لائحة واضحة للتنفيذ ليدرك المواطن، هل سيعود عليه القرار بالنفع أو الضرر، وحجمها فليس كل مواطن يفهم ماهية النقاط والعائد وراء خفض نصيبه من الخبز".

واقترحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض حصة الفرد المقيد بمنظومة الدعم إلى 4 أرغفة يومياً عوضًا عن 5 أرغفة، على أن يتم مضاعفة قيمة نقاط الخبز بنسبة 100% لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه.

وشدد الوزارة، في نص بيانها الصادر، الأحد، على التزامها الكامل باستمرار دعم الخبز، وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يومياً ليُباع بـ5 قروش لكل مواطن، وكذا صرف السلع التموينية وفقًا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشًا عن كل رغيف.

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