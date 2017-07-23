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مباحث الخارجة تضبط تاجرَي حشيش وأقراص مخدرة بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

مباحث الخارجة تضبط تاجرَي حشيش وأقراص مخدرة بالوادي الجديد

05:18 م الأحد 23 يوليه 2017

مباحث الخارجة تضبط تاجرَي حشيش وأقراص مخدرة بالوادي الجديد

قسم شرطة الخارجة بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، اليوم الأحد، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، تاجري حشيش وأقراص مخدرة.

وتلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من المقدم إيهاب محمد شمس، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة الخارجة، تفيد القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة بمدينة الخارجة.

تبين قيام حملة أمنية بمركز الخارجة بقيادة المقدم إيهاب محمد شمس، رئيس مركز الخارجة، والنقيب متولي شعبان، معاون مباحث القسم، وملازم أول محمود جمال، معاون مباحث القسم، أسفرت عن ضبط " م " 27 سنة عاطل، وبحوزته 6 قطع حشيش و250 جنيها وهاتف محمول، و"أ.م"، 37 سنة، قهوجي، وبحوزته 11 شريط أقراص مخدرة و300 جنيه.

كشف محضرا الواقعتين حيازة المتهمين للمواد المخدرة بقصد الإتجار فيها، وترويجها في الأحياء السكنية بمدينة الخارجة.

حرزت المضبوطات، وحرر المحضران رقم 4166، 4179 جنح قسم شرطة الخارجة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

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