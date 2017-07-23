بالصور.. سائحة بريطانية تفقد نصف وزنها بسبب الأهرامات

كتب - هشام عواض:

زارت سائحة بريطانية أهرامات الجيزة والتقطت صورًا بجوارها، إلا أنها شعرت بالحرج والإنزعاج من صورة أظهرت حجمها وكأنه أضخم من الهرم، وهو ما جعلها تبدأ في إتباع نظام لتقليل وزنها حتى النصف.

وكانت "هيلين كينش" البالغة من العمر 37 عامًا، تزن نحو 150 كيلوجرامًا، عندما قررت الذهاب برحلة مع أسرتها إلى الأهرامات، والتقطت صورًا تذكارية مع أبنائها، لكن هذه الصور غيرت مجرى حياتها، وقررت إنقاص نصف وزنها، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت "كينش"، "شعرت بصدمة كبيرة عندما شاهدت الصورة، لم أكن أعلم أنني بهذه الضخامة، لقد بدوت حقًا أضخم من الأهرامات، وعلى الرغم من أن زوجي قال إنها صورة رائعة، إلا أنني كنت أدرك أنها سيئة للغاية".

وأضافت "كينش"، أنها قررت التخلي عن تناول الشوكولاته بكثرة وحرصت على تناول الفطار والطعام الصحي وإتباع نظام ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، وهو ما جعلها تفقد 70 كيلوجرام أي أكثر من نصف وزنها.