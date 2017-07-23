بسبب صورة مع «الأهرامات».. سيدة تفقد 63 كيلو جرام من وزنها (صور)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

لم تكن تعلم أن رحلتها العائلة لمنطقة الأهرامات بمصر ستكون سببًا في التخلص من سمنتها وفقدان وزنها، فقط كان هدفها الأول التمتع بالحضارة الفرعونية القديمة والعودة لبلادها كما جاءت، ولكن تغير الوضع تمامًا.

"هيلين كينش"، سيدة تعيش في مدينة كارديف البريطانية، تبلغ من العمر 37 عامًا، كان وزنها أكثر من 133 كيلو جرام، وعندما جاءت إلى الأهرامات حرصت على التقاط صورة مع طفلها "كاين" البالغ من العمر 14 عامًا، وابنتها "فيون" ذات الـ17 عامًا، فكانت تلك الصورة سببَا في تخلصها من نمط حياتها غير الصحي وطريقها للتخلص من السمنة للأبد.

تقول "هيلين": "عندما رأيت نفسي في الصورة بقي فمي مفتوحًا من شدة الصدمة، فلم يكن لدي أي فكرة عن كوني سمينة جدًا، فقد ظهرت أكبر من الأهرامات!".

وتابعت في تصريحات لموقع "ذا صن" البريطاني: "شعرت بالرعب عندما شاهد زوجي صورتي مع الأهرامات بينما أقوم بلمسها لأن جسدي أكبر منها، ورغم أنه قال صورة رائعة فأنا كنت متأكدة من شكلي الضخم".

تخلصت "هيلين" من عادة تناول الشيكولاتة على الإفطار وبدأت بتناول الطعام بشكل صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، تقول: "كان لدي وظيفة مكتبية وكنت أتخلى عن وجبة الإفطار مقابل اثنين من الشيكولاتة، وكان الغداء عبارة عن حزمة ساندويتشات من المحلات بالشارع، ودائمًا ما كان يوجد الكعك على مكتبي".

شاهد أيضا

وتابعت: "كان كل شيء بسيط بمثابة مهمة ضخمة لي، حتى القيام بالأعمال المنزلية، فقط كنت أود الراحة، حتى أن خزانة ملابسي الخاصة تكونت من السراويل السوداء والملابس الواسعة لإخفاء شكلي".

بعد العطلة بمصر، قررت "هيلين" الذهاب للطبيب الذي قال لها أنها تعاني من السمنة، فاتجهت إلى صالة للألعاب الرياضية لخفض وزنها، تقول: "كنت أمشي ببطء في حلقة مفرغة، وتمكنت من خسارة بعض الوزن، ولكني لم أكن مستمتعة على الإطلاق".

وتابعت: "في يوم من الأيام أقنعني زوجي "ريس" بتجربة ممارسة رياضة "كروس فيت" معه، فهي عبارة عن تمارين رياضية كاملة للجسم ورفع للأثقال، ولكنها كانت ممتعة، واشتركت في جلسة تمهيدية رغم أنني كنت أعرف أنني سأصبح الأبطأ في صالة الألعاب الرياضية".

أوقفت "هيلين" تناول السندوتشات المحملة بالدهون، وذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية خمس مرات أسبوعيًا، حتى أنها تخلت عن المعكرونة الإسباجيتي والسكريات والشيكولاتة، فاستطاعت أن تنقص 63 كيلو جرام من وزنها ليصل الآن إلى 70 كيلو جرام فقط، وتقول: "أحب الشكل الذي أصبحت عليه.. الصور الهرمية كانت مروعة ولكن بفضلها تغيرت حياتي".