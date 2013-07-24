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الحلقة (14) من "توالي الليل": "يوسف" يحاول قتل ابنه ولكنه يتراجع باكيًا

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الحلقة (14) من "توالي الليل": "يوسف" يحاول قتل ابنه ولكنه يتراجع باكيًا الحلقة (14) من "توالي الليل": "يوسف" يحاول قتل ابنه ولكنه يتراجع باكيًا

كتب : محمد صبري منذ 20 دقيقة

في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "توالي الليل"، يذهب "فيصل" إلى المعهد ويجد اسمه في كشوف الناجحين في قسم الإخراج والتمثيل.

ويقابل "ناصر" "بيبي" ويخبرها بأنه سيطلب يدها من والدتها.

يأخذ "يوسف" ابنه "مشاري" إلى مكان بعيد، حيث لا يراه أحد ويحاول إغراق ابنه في البحر، ولكنه يتراجع عن قراره ويأخذ في البكاء.

ويحاول "فيصل" مقابلة "مريم" فيتنكر في زي بائع متجول ليستطيع الذهاب إلى المنزل، وهناك يقابلها ويكشف لها عن نفسه.

وتذهب "سعا" إلى السوق وتأخذ معها "خليفة" ليحمل لها الأشياء، وأثناء تجولهما يشتري "خليفة" طائرًا صغيرًا ويأخذه إلى المنزل ليربيه، ولكن "سعاد" تجبره على التخلص منه.

المسلسل من تأليف جاسم الجطيلي، وإخراج علي العلي، وبطولة سعد الفرج وأسمهان توفيق وحمد العماني وهبة الدري وصمود وحمد أشكناني وعبير الجندي ونور وعبدالله الطراروة وغدير صقر.

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