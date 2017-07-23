فوائد مذهلة لـ "الزيت الحار" منها تقوية الشعر وانقاص الوزن

كتبت ـ أسماء حمدى:



يعتبر الزيت الحار من الأطعمة الأكثر شعبية في مصر، فهو يدخل فى معظم أكلاتنا وأشهرها "الفول بالزيت الحار"، ويعرف أيضاً باسم "زيت الكتان" في بعض الدول العربية.

وللزيت الحار فوائد مذهلة لجسم الإنسان وذلك لاحتوائه على العديد من المركبات ذات الأهمية مثل أحماض أوميجا 3 وفيتامين (هـ)، بحسب ماذكر موقع "seedguides"وإليك البعض من فوائده:

* الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

يحتوي "الزيت الحار" على نسب عالية من الأوميجا 3 الذي يساعد على تنظيم معدل ضربات القلب.

لذلك، ينبغي على الأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض القلب أو المعرضون للإصابة بمثل تلك الأمراض، فينصح بتناولهم "زيت الحار" بانتظام.

*الوقاية من السرطان:

يحتوى على مستويات عالية من "الفيتو إستروجين"، الذي يساعد على الوقاية من سرطان الثدي والمبايض، كما يعمل على الوقاية من سرطان البروستاتا بالنسبة للرجال أيضًا.

*تقوية الشعر:

يساعد على تقوية الشعر، لاحتوائه على الأوميجا 3 ، ويساعد على نمو الشعر والحفاظ على صحته وحيويته أيضًا.

*علاج حب الشباب والإكزيما والصدفية، وحروق الشمس:

تعمل الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة به، على علاج عدد من الأمراض الجلدية مثل الصدفية والإكزيما وحروق الشمس، كما أنه فعّال جدا لعلاج حب الشباب والتخلص من أثاره.

*إنقاص الوزن:

زيت بذر الكتان يساعد المعدة على الاحتفاظ بالغذاء لأطول فترة ممكنة، وذلك عند تناوله مع كل وجبة، لأنه يعمل على إبطاء عملية الهضم، وبالتالى الشعور بالشبع.