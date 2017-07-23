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ضاحي خلفان عن زيارة أردوغان للسعودية: "ربما ستقول له شكرًا وتُصبح على خير"

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مصراوي Masrawy

ضاحي خلفان عن زيارة أردوغان للسعودية: "ربما ستقول له شكرًا وتُصبح على خير"

04:40 م الأحد 23 يوليه 2017

كتبت- رنا أسامة:
علّق الفريق ضاحي خلفان، النائب السابق لرئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على زيارة أردوغان للملكة العربية السعوددية، في إطار جولته الخليجية الرامية لحل الأزمة في قطر.

وقال خلفان، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أردوغان عندما دعته المملكة رسميًا لحضور قمة القمم تشاغل وتثاقل وأرسل وزيرًا للمشاركة في أهم واخطر مؤتمر ..دعته قطر لفك عزلتها فجاء مهرولًا.!!"، في إشارة إلى القمة الإسلامية الأمريكية التي تخلّف الرئيس التركي عن حضورها في مايو الفائت.

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وتوقّع في تغريدة ثانية أن تنطوي الزيارة على أمر من المملكة لأردوغان بالكفّ عن التدخّل في الشأن الخليجي، قائلًا: "ربما ستقول له شكرا وتصبح على خير..وخل عنك التدخل في الشأن الخليجي وشيل قشك من قطر فورا.هذا والله اعلم".

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وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى جدّة، اليوم الأحد، في إطار جولته الخليجية المُقرّر أن تستمر لمدة يومين وسط أزمة إقليمية بين دول خليجية ومصر من جهة، والدوحة، التي تدعمها أنقرة بشدة، من جهة أخرى.

وكان في استقبال أردوغان بمطار الملك عبد العزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق.

وقال أردوغان إن يقع على عاتقها أكبر قدر من "المسؤولية" فيما يخص حل أزمة قطر.
وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي في مطار أتاتورك اسطنبول، قبيل بدء جولته الخليجية: "المحطة الأولى لزيارتنا هي السعودية التي تحولت علاقتنا معها إلى علاقة استراتيجية في كل المجالات. وسأبحث مع الجانب السعودي قضايا، بينها الملف السوري، ونحن عازمون على مواصلة تعزيز العلاقات مع المملكة".

وتابع: "تقع على عاتق المملكة العربية السعودية مسؤولية أكبر من بقية الدول من أجل حل أزمة الخليج،" حسب ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وغيره من المسؤولين قبل أن يتوجه إلى الكويت التي تضطلع بجهود الوساطة بين أربع دول عربية رئيسية وقطر.
وستكون قطر هي المحطة الأخيرة لجولة أردوغان الخليجية حيث يقوم بزيارتها الإثنين، بحسب وكالة الأناضول الرسمية للأنباء.

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مصراوي Masrawy

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