وفد أمني روسي يتفقد مبنى الركاب "2" بمطار القاهرة غدًا

كتب- طه عبيد:

يصل مطار القاهرة الدولي غدًا الاثنين، وفد أمني روسي الجنسية في زيارة تفقدية تستغرق عدة أيام، يتفقد خلالها الإجراءات التأمينية، وأجهزة الكشف عن الركاب والحقائب داخل صالات السفر والوصول بمبني الركاب "2" الجديد ، وذلك قبل استنئاف الرحلات بين القاهرة وموسكو.

كما يشاهد الوفد استخدام أجهزة البصمة "البيومترية" داخل المبنى والتي بدأت العمل بها منذ 10 أيام.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن هناك إشارة وصلت من السلطات الروسية أخر الأسبوع الماضي إلي وزارة الطيران المدني، تفيد وصول الوفد الأمني مساء غد الاثنين.

وأشارت المصادر إلى أن الإشارة تضمنت أن الوفد يضم 6 خبراء من أمن الطيران والمطارات، حيث يجري الوفد متابعة كاملة لإجراءات تأمين وتفتيش الركاب والحقائب بمطار القاهرة، وكذلك البضائع وتأمين الوجبات منذ خروجها من الشركات المختصة وحتي وصولها إلى الطائرات، كذلك متابعة دخول الراكب إلى صالة السفر، وحتى صعوده على الطائرة، ومشاهدة الإجراءات التي تتم مع حقائب الركاب ورحلتها من سير تجميع الحقائب، وحتى مخازن الحقائب على الطائرات والوقوف على أحدث الأجهزة التى تم تركيبها بالمطار.

وأضافت المصادر أن توجيهات شريف فتحي وزير الطيران المدني إلى المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بضرورة تنفيذ التعليمات الدولية الخاصة بالأمن، والتنسق الكامل مع إدارات الشرطة بالمطار للاستعداد الدائم لاي تفتيش ياتي من الخارج في أي وقت.

يذكر أن مطار القاهرة الدولي قد اجتاز 3 تفتيشات مختلفة من أمريكا وبريطانيا، وفريق مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة خلال الأسبوع الماضي ، وأشاد خبراء الأمن من الجهات المختصة بالإجراءات المتبعة التي يتم تطبيقها داخل صالات السفر والوصول بالمطار.

وجاء التفتيش في مختلف مباني الركاب العاملة بالمطار بما تضمه من صالات السفر والوصول وقرية البضائع ،وشاهد الخبراء كيفية فحص الطرود، والتاكد منها ومن أوراق الشحنة الخاصة بها وحتي صعودها علي الطائرة.