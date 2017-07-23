مفاجآت تنسيق 2017: "هندسة نزلت مرحلة تانية"

كتب- محمد قاسم:

كشف إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات والكليات، مفاجآت بعدما انخفضت الحدود الدنيا في الشعبتين العملية والأدبية.

وقال خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي، إن نسبة انخفاض الحدود الدنيا بالكليات تراوحت ما بين 1% إلى 5% عن العام الماضي.

وللمرة الأولى منذ سنوات، دخلت كلية الهندسة ضمن الكليات الشاغرة للمرحلة الثانية، كلية هندسة الطاقة بأسوان، وهندسة المنيا، هندسة إلكترونيات المنوفية، وهندسة جامعة أسيوط.

وانخفضت كلية هندسة بترول وتعدين السويس، درجتين ونصف عن العام الماضي، حيث كان الحد الأدنى العام الماضي 406 درجة أما العام الحالي بلغت 403.5 درجة، لتربع على عرش الكليات العملية للسنة الثالثة على التوالي.

وانخفضت الحدود الدنيا في القطاع الطبي من 97.4%، مقارنة بـ 98.4% العام الماضي بمعدل انخفاض 4 درجات، بنسبة 1%، كما سجل قطاع طب الأسنان حد أدنى هذا العام 97.1%، بنحو 398.5 درجة، مقارنة بـ 403 درجة العام الماضي بنسبة انخفاض 4.5 درجة.

فيما انخفض الحد الأدنى كليات قطاع الصيدلة، هذا العام 95.5% أي 393.5 مقارنة بـ 97.1 أي نحو 338.5 درجة بمعدل انخفاض 5 درجات بنسبة 1.2 %.

فيما ارتفع الحد الأدنى للقبول بكلية طب وجراحة الفم والأسنان بجامعة الزقازيق، عن باقي كليات طب الأسنان على مستوى الجامعات الأخرى على رأسهم كلية طب الفم والأسنان بجامعة القاهرة، كما تساوى الحد الأدنى لها أيضًا مع كلية طب جامعة حلوان حيث بلغ 399.5 درجة بواقع 97.4%.