الأندية الإنجليزية تنفق أكثر من مليار يورو على اللاعبين الإسبان

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باتت الأندية الإنجليزية ذات القوة الاقتصادية الكبيرة حريصة على استثمار أموالها بشكل كبير على اللاعبين الإسبان، وهو ما ظهر خلال هذا الأسبوع من خلال تعاقد تشيلسي مع مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا مقابل 80 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب إسباني في التاريخ.

وأوضح كونتي عقب توقيع موراتا بأن الصفقة هامة للغاية خاصة أن اللاعب صغير في السن ولكنه يتمتع بخبرة كبيرة وسيكون الخيار الأول في خط خجوم البلوز في الموسم القادم.

وبوصول موراتا إلى تشيلسي، أنفقت الأندية الإنجليزية أكثر من مليار يورو للتعاقد مع اللاعبين الإسبان، ففي خلال الـ19 عام الماضية، أبرمت الأندية الإنجليزية 94 صفقة مع اللاعبين الإسبان مقابل 1,062 مليار يورو مع عدم احتساب اللاعبين الإسبان الذين انتقلوا إلى البريميرليج بالمجان.

وبداية من ألبرت فيرير ووصولًا إلى موراتا، جرب قرابه الـ100 لاعب إسباني حظهم في الدوري الإنجليزي، من بينهم لاعبين تنقلوا بين الأندية الإنجليزية مثل فرناندو توريس وخوان ماتا وسيسك فابريجاس، بينما استمر بعضهم في أنديتهم منذ انتقالهم إليها مثل ديفيد سيلفا وديفيد دي خيا.

وفي الوقت الحالي، يتواجد 32 لاعب إسباني مسجلين في الأندية الإنجليزية من الموسم الماضي يضاف إليهم 4 صفقات جديدة أبرمت هذا الموسم من ساندرو الذي انتقل إلى إيفرتون مقابل 6 مليون يورو وروكي ميزا بـ12,5 مليون يورو إلى سوانزي سيتي وإيبورا بـ15 مليون يورو إلى ليستر سيتي إضافة إلى موراتا.

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وفي هذا الصيف فقط، أنفقت الأندية الإنجليزية 113,5 مليون يورو على المواهب الإسبانية، وهو ثالث أعلى رقم بعد موسم 2013- 2014 عندما تعاقدت الأندية الإنجليزية مع لاعبين إسبان مقابل 152,98 مليون يورو وموسم 2014- 2015 بقيمة 135 مليون يورو.

ويعد أتلتيكو مدريد أكثر الأندية الإسبانية استفادة من أموال الأندية الإنجليزية بعد حصوله على 125 مليون يورو من بيع لاعبيه لأندية البريميرليج ومن بعده يأتي نادي إشبيلية بـ116,25 مليون يورو، بينما يعد برشلونة أكثر الأندية الإسبانية عقدًا للصفقات مع الأندية الإنجليزية بواقع 11 صفقة.

ويعد تشيلسي أكثر الأندية الإنجليزية إنفاقًا للأموال على المواهب الإسبانية بواقع 316 مليون يورو من أجل شراء 11 لاعب من بينهم أغلى اثنين إسبان في التاريخ موراتا وتوريس.

ومن خلف تشيلسي يأتي ليفربول الذي أنفق 145,3 مليون يورو على اللاعبين الإسبان ومن ثم مانشستر سيتي 114,67 مليون يورو ومانشستر يونايتد 113,21 مليون يورو، على الرغم من عدم تعاقد أي نادي إنجليزي مع لاعبين إسبان أكثر من مانشستر يونايتد الذي تعاقد مع 13 لاعب.