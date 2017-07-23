تشديدات أمنية بمحيط ديوان محافظة الدقهلية.. ومصدر: "المبنى مستهدف"
تشديدات أمنية بمحيط ديوان محافظة الدقهلية.. ومصدر: "المبنى مستهدف"
04:28 م الأحد 23 يوليو 2017
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الدقهلية - رامي القناوي:
عززت قوات الأمن من إجراءاتها الأمنية المشددة بمحيط مبنى ديوان محافظة الدقهلية، والذي تحول إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.
وفرضت قوات الأمن، بالتنسيق مع القوات المسلحة، اليوم الأحد، كردونًا أمنيًا جديدًا بمحيط مبنى المحافظة، تمثل في إقامة صدادات بطول 2000 متر مربع، مع وضع خدمة أمنية بطول الحاجز، وفرض قول أمني ثابت أمام مداخل 1، 6، ووضع بوابات إلكترونية وأجهزة للكشف عن المفرقعات على المداخل.
في السياق ذاته، أكد مصدر أمني بمديرية أمن الدقهلية، رفض ذكر اسمه، أن هناك معلومات وردت بشأن احتمالية وقوع عمليات إرهابية بنطاق المحافظة واستهداف المنشآت الحيوية، كمبنى ديوان المحافظة والمنشآت الحيوية، ومن ثم تم تشديد الإجراءات تمهيدًا لوضع كتل خرسانية بمحيط مبنى المحافظة.
وأوضح المصدر، أن مدير امن الدقهلية اللواء أيمن الملاح، يتفقد يوميًّا بجولات تفقدية لجميع الخدمات الأمنية المتمركزة والمتحركة للتأكد من يقظتها، ومدى جاهزيتها للتعامل مع أي أخطار محتملة.
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