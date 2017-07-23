إطلاق حملة مجانية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالإسكندرية غدًا

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في قطاع السكان وتنظيم الأسرة بتنفيذ الحملة الإقليمية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية المجانية في محافظة الإسكندرية في الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ يوليو الحالي، تحت رعاية الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان و الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية و منظمات المجتمع المدني.

فيما تستعد محافظة الإسكندرية لاستقبال المؤتمر الوطني للشباب والمقرر إقامته بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي سيتم انعقاده خلال يومي 24 و25 يوليو الجاري، وسيكون انعقاد المؤتمر متزامناً مع تنفيذ الحملة المجانية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

وأوضحت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، في بيان الوزارة، اليوم الأحد، إن تنفيذ الحملة تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات التي ينفذها القطاع بمناسبة اليوم القومي للسكان وفي إطار حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية وتوعوية للأسرة المصرية واستهداف المناطق العشوائية والنائية الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية من خلال تنفيذ القوافل المجانية بهدف زيادة معدلات الاستخدام لوسائل تنظيم الأسرة.

وأضافت عبد المجيد، أنه سيتم أثناء الحملة تقديم كافة خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والمشورة، وكذلك خدمات الصحة الإنجابية للسيدات الحوامل والسيدات في سن الإنجاب من خلال العيادات المتنقلة والعيادات الثابتة التابعة لقطاع السكان وتنظيم الأسرة إلى جانب تقديم الخدمات العلاجية مثل الباطنة والأطفال والجلدية والنساء ومتابعة الحوامل والسونار، إلى جانب توفير الأدوية العلاجية اللازمة بالمجان.

من جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه بجانب الخدمات العلاجية سيتم عمل أنشطة إعلامية في المناطق المستهدفة متمثلة في عمل ندوات توعية في الأماكن المحيطة بمكان الحملة، وكذلك في مواقع التنفيذ ويشارك فيها فريق من مسئولي الإعلام من خلال عقد ندوات ولقاءات جماهيرية والرائدات الريفيات من خلال الزيارات المنزلية.

ولفت إلى أن هذه الأنشطة تهدف إلى الترويج للحملة ولخدمات ووسائل تنظيم الأسرة ورفع وعي الأسر عن أهمية المباعدة بين الولادات، كما سيتم عرض للمنتجات اليدوية لنوادي المرأة ومعارض الأسر المنتجة أثناء تنفيذ الحملة.

كما ستشارك الهيئة العامة لتعليم الكبار بإجراء الاختبارات وإصدار شهادات محو الأمية الفورية إلى جانب مشاركة المجلس القومي للمرأة بتوفير استمارات واستخراج بطاقة الرقم القومي للراغبين وسيتم أيضا توفير سيارات لتقديم الأغذية المدعمة، بحسب قوله.

وأوضح مجاهد أن العيادات المتنقلة ستتواجد بمناطق المنتزة في المواقع "حوض ١٠، حوض ١٢ والمهاجرين ومحسن والبكاتوشي ومحسن والمراغي"، وفي منطقة شرق في المواقع "سكينة و أبيس ١ والزهور"، وبمنطقة وسط في المواقع "أبيس ٨ والصيادين"، ومنطقة غرب في المواقع "بشاير الخير وكوم الملح"، ومنطقة الجمرك في المواقع "جمعية تبارك والأمل"، ومنطقة العجمي في المواقع "منشئة العلماء و زقيلح والكابلات"، ومنطقة العامرية في المواقع "عبد القادر وحارس والهوارية"، ومنطقة البرج في المواقع "بنجر٢ وبنجر ٤".