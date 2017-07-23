وزير العدل الألماني: بلادنا في حاجة إلى المزيد من ممثلي ادعاء وقضاة

برلين - (د ب أ):

حث وزير العدل الألماني هايكو ماس على رفع عدد ممثلي الادعاء العام والقضاة في البلاد وذلك في ضوء المطالبات بزيادة أعداد أفراد الشرطة.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن "أفضل القوانين لا تجدي نفعا إذا لم يتم تنفيذها بشكل صحيح".

وتابع ماس أنه "لا يجب أن يكون هناك المزيد من أفراد الشرطة وحسب، بل يجب أيضا أن يكون هناك المزيد من ممثلي الادعاء العام والقضاة".

يشار إلى وجود العديد من المناقشات في الوقت الراهن في ألمانيا حول حاجة البلاد إلى الاف من رجال الشرطة الجدد، وقال ماس إن "هذا أمر جيد وصائب، لكنه يمكن أن يكون مجرد خطوة أولى".

وأضاف أن :"من كان في حاجة إلى المزيد من رجال الشرطة لكشف ملابسات المزيد من الجرائم، فإن ذلك سيؤدي حتما إلى زيادة العمل بالنسبة لأجهزة الادعاء العام والمحاكم، ولذلك يجب من الناحية المنطقية أن يتم أخذ الخطوة الثانية".