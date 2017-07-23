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مدرب النفط العراقي: مشاركة فريق عراقي بالبطولة العربية إنجاز

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مدرب النفط العراقي: مشاركة فريق عراقي بالبطولة العربية إنجاز مدرب النفط العراقي: مشاركة فريق عراقي بالبطولة العربية إنجاز

التحرير

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عقد هاتف الشمراني، المدير الفني لفريق النفط العراقي، مؤتمرًا صحفيا في الحادية عشرة من صباح الأحد، بمقر إقامة الفريق ببرج العرب.

وقال «الشراني» إنه سعيد بمشاركة فريقه بالبطولة، وسعيد أيضًا بإقامتها في ، مؤكدًا أن مشاركة فريق عراقي رغم الظروف والمصاعب السياسية التي تواجهها البلاد، يعد إنجازًا.

وأكد «الشمراني» أنه لم يفقد الأمل في تحقيق طموحاته بالبطولة، على الرغم من قوة منافسيه، خاصة فريق الترجي التونسي، مضيفًا أن الترجي يملك لاعبين على مستوى جيد ويعد فخرًا للعرب.

واستطرد: «الفريق خاض مباراة ودية أمام العهد اللبناني وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، وكانت تجربة مفيدة للاعبين للتعود على الظروف المناخية بالإسكندرية».

من جانبه، عبر نبيل عباس، قائد الفريق، عن سعادته بوجوده في مصر وسط كل هذا التجمع العربي، مؤكدًا وجود فريقه بشكل قوي ومؤثر في البطولة.

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وكان الفريق العراقي قد خاض مرانه على ملعب ملحق بفندق راديسون، مساء السبت.

ويخوض بطل العراق أولى مبارياته بالبطولة العربية، الإثنين، في السادسة مساء، أمام فريق الترجي التونسي، بملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويوجد النفط في المجموعة الثالثة، التي تضم رفقته كلا من المريخ السوداني والهلال السعودي والترجي التونسي.

وتستضيف مصر البطولة العربية خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 6 أغسطس المقبل، وتضم البطولة 12 فريقًا عربيا تم تقسيمها على 3 مجموعات.

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