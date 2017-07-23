لهذه الأسباب لن يصرف القطاع الخاص «العلاوة الاجتماعية»

التحرير

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هاجمت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص منشور وزارة القوى العاملة الصادر بشأن تحديد قواعد صرف العلاوة، مؤكدًة تحقق مخاوفها من وضع تحالف "دعم مصر" الشروط التي تسمح لرجال الأعمال التهرب من صرف قيمة العلاوة.

واستنكر شعبان خليفة، رئيس النقابة في تصريحات لـ"التحرير" اليوم الأحد، إصدار المنشور برعاية تحالف "دعم مصر" لعدم وجود صفة قانونية له بالتحكم في صرف العلاوة، وإنما تم وضعه بالمنشور حتى يتسنى لرئيسه وضع شروط رجال الأعمال للتهرب من صرف قيمة العلاوة.

وحددت القوى العاملة قواعد صرف علاوة القطاع الخاص والتي تمثلت في ثلاثة شروط وهي: خصم ما تم صرفه من علاوات بأنواعها المختلفة منذ يناير ٢٠١٧ ما عدا العلاوة الدورية، ومراعاة القواعد المنظمة والحاكمة لكل شركة أو منشأة، وأن تصرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة أو شركة.

في المقابل، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص تهرب رجال الأعمال من صرف العلاوة بسبب الشروط التي وضعها تحالف دعم مصر، وتتمثل في:

- تُصرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة

حيث اعتبر خليفة أن هذا الشرط في ظل غياب الرقابة على ميزانيات مؤسسات القطاع الخاص، فإنه من السهل أن تتعلل أي مؤسسة بعدم قدرتها على صرف قيمة العلاوة بسبب وجود عجز بميزانيتها.

- مراعاة القواعد الحاكمة والمنظمة لصرف العلاوة

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بينما أوضح رئيس النقابة أن مؤسسات القطاع الخاص لديها لوائح تنظيم العمل والجزاءات والمخالفات الإدارية، ولا يوجد بقانون العمل ما يلزم المؤسسات بالنص صراحة بلوائح العمل على صرف قيمة العلاوة، أو أية بدلات أخرى، ما يشكل مخرجًا ومهربًا من صرف العلاوة.

- خصم ما تم صرفه من العلاوات التي تم صرفها من يناير 2017 ما عدا العلاوة الدورية مقابل صرف العلاوة الاجتماعية

بينما أكد خليفة أن هذا الشرط يحمل تهديدًا بخصم كل البنود المتغيرة بالأجر مقابل صرف قيمة العلاوة الاجتماعية التي لن تتجاوز قيمتها 330 جنيها، ولذلك تم وضعه حتى يكون تهديدا للعاملين بالقطاع الخاص، للابتعاد عن المطالبة بصرف العلاوة مقابل الحفاظ على البنود المتغيرة في الأجر.

وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أن هذه الشروط تفرغ المنشور الخاص بصرف العلاوة من محتواه، وتترك صرفها حسب أهواء صاحب العمل، وهو ما اعتبره إحراجًا واضحًا لرئيس الحكومة والأطراف الموقعة على الاتفاقية.

وأكد خليفة أن خروج رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية بوسائل الإعلام وإقرارهم بأن العلاوة غير ملزمة لأصحاب الأعمال، سيؤدي لمزيد من الاحتقان واليأس في أوساط العمال، بعد تأثير الظروف الاقتصادية الصعبة والقاسية التي يعيشها العمال وأسرهم مع تواتر ارتفاع الأسعار التي أثقلت هموم المصريين.

وشهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، بمقر مجلس الوزراء التوقيع على اتفاقية العمل الجماعية مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال قواعد صرف علاوة اجتماعية من أول يوليو الجاري، لنحو 18 مليون عامل بالقطاع الخاص، وذلك بحضور وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وتُصرَف العلاوة بنسبة 10% من الأجر الأساسي وحدها الأدنى 165 جنيهًا والأقصى 330 جنيهًا، ووفق قواعد الصرف التي تحددت بمنشور وزارة القوى العاملة بالتنسيق مع تحالف "دعم مصر".