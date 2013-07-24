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الحلقة (14) من "القاصرات": "العمدة" يطلب الزواج من ابنة "عطر"

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الحلقة (14) من "القاصرات": "العمدة" يطلب الزواج من ابنة "عطر" الحلقة (14) من "القاصرات": "العمدة" يطلب الزواج من ابنة "عطر"

كتب : منى السداوي منذ 10 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل "القاصرات"، اقتناع "صالح"، الذي يلعب دوره الفنان خالد محمود، بما قالته له زوجه أبيه "شادية"، التي تلعب دورها الفنانة "نهال عنبر، بخصوص رفع قضية حجر على والده "عبدالقوي".

وتدور أحداث الحلقة حول رفض والدة "صالح"، التي تلعب دورها الفنانة عايدة رياض، لقضية الحجر، وتقنع "صالح" حتى لا ينجرف نحو كلام "شادية"، واصفة الفعل بأنه عمل "ابن الحرام".

فيما تحكي "أم صالح" حقيقة "عبدالقوي" ومشوار حياته، وبداية عمله بتجارة المخدرات عن طريق أهل زوجة "شادية".

ويرسل "رشاد" رسالة مع "أمينة" لـ"رباب" يطلب فيها تحديد موعد لمقابلتها، حتى يعلمها كيف تقوم بإجهاض حملها.

من ناحية أخرى، يطلب "العمدة" من "عبدالقوي" الزواج من ابنة "عطر"، ولكنه يرفض، مما يجعل العمدة يعايره بماضيه، وتجارته للمخدرات.

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة كل من الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، ويقوم بدور القاصرات كل من الطفلة منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.

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