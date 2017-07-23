13 ألف تظلم بالثانوية الأزهرية.. والفيزياء في الصدارة

التحرير

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كشف صالح عباس، رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية، أن عدد الطلاب الذين تقدموا بطعون على نتائجهم بالثانوية الأزهرية منذ فتح باب التظلمات وحتى الآن، وصل إلى 2300 طالب وطالبة بمعدل 13 ألف طعن، فهناك طلاب تقدموا بتظلمات فى ست مواد أغلبهم فى الفيزياء والكيمياء.

وأوضح عباس لـ"التحرير" أن هناك حالة ارتياح من الطلاب خلال مراجعة الأوراق الخاصة بالإجابات، وأنه بدءا من الغد "الإثنين" ستتم عملية مراجعة تصحيح أوراق التظلمات، خاصة أن الطلاب كتبوا ملاحظاتهم خلال الساعات الماضية.

ولفت رئيس الكنترول إلى أنه يجب على الطالب، عند تقديم استمارة الطعون، التوقيع على الاستمارة، وإلا أصبح الطعن لاغيا ولا يعمل به، كما على الطالب أن يقوم بتسجيل رقم هاتفه فى الاستمارة لضمان إمكانية التواصل معه عند الضرورة.

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وتابع: "إنه من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، يتسنى للطالب معرفة موعد الاطلاع على ورقة الإجابة ونتيجة الطعن، كما يحظر دخول أى شخص لمراجعة ورقة الإجابة إلا الطالب نفسه دون مرافق، باستثناء الطالب الكفيف، وفى جميع الأحوال لا يحق للطالب الدخول بالهاتف المحمول".

وفتح قطاع المعاهد الأزهرية باب الطعون على نتائج الثانوية الأزهرية، ابتداءً من 17 يوليو وحتى 16 أغسطس.

ويشار إلى أنه للطالب الحق فى تقديم الطعن على أي مادة بمعدل رسوم 100 جنيه عن كل مادة، شريطة أن لا تكون هذه المواد قد حصل على الدرجة النهائية بها أو سبق أن رسب فيها، كما لن يتم تقييد الطالب بعدد مواد للطعن عليها.