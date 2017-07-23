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كمال أبو عطية من ضريح «عبدالناصر»: لم يحنو على هذا الشعب أحد بعده

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كمال أبو عطية من ضريح «عبدالناصر»: لم يحنو على هذا الشعب أحد بعده كمال أبو عطية من ضريح «عبدالناصر»: لم يحنو على هذا الشعب أحد بعده

التحرير

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قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، إنه حضر إلى ضريح الزعيم جمال عبد الناصر، في الذكري  6 علي ثورة 23 يوليو،  ليقدم له إعتذار هو والمنتمين للناصرية، بأنهم أصبحوا مكتوفى الأيدى، وعاجزين عن الدفاع عن المسجد الأقصى، والدفاع عن القضية الفلسطينية.

وأشار أبوعيطة، فى تصريح لـ"التحرير"، إلي أن العرب جميعا فى حالة تفكك والعدالة الاجتماعية غابت تمامًا ، قائلا:" لم يحنو على هذا الشعب أحد بعد عبد الناصر منذ حكم الفراعنه".

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يشار إلى أن اليوم يمر 65 عامًا على ثورة 23 يوليو التى دعت إلى القضاء على الإستعمار والإقطاع والإحتكار وإقامة العدالة الاجتماعية وإذابة الفوارق بين الطبقات، من أجل إيجاد ضمانات لتكافؤ الفرص بين المواطنين لخلق مجتمع بلا طبقات.
 

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التحرير

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