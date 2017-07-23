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رئيس الحزب الناصري: الحديث عن «أخونة عبدالناصر» افتراء وكذب

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رئيس الحزب الناصري: الحديث عن «أخونة عبدالناصر» افتراء وكذب رئيس الحزب الناصري: الحديث عن «أخونة عبدالناصر» افتراء وكذب

التحرير

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قال سيد عبد الغنى، رئيس الحزب العربي الديمقراطى الناصرى، إن الحديث عن أخونة "عبد الناصر" إفتراء وكذب ولا يليق، وهى عملية تشوية مستمرة ضد الزعيم.

وأضاف عبد الغني، فى تصريح لـ"التحرير"، أثناء تواجده بضريح الزعيم جمال عبدالناصر للاحتفال بمرور 65 عامًا علي ذكري ثورة يوليو، أن الرئيس عبد الفتاح ، والنظام الحالى يسير فى إتجاه صحيح فى مواجهة الإرهاب والدواعش، وموقفه الوطنى تجاه بعض الدول العربية، مشيرًا إلى أن أحد إنجازات 23 يوليو هو إقامة جيش وطنى مستقل يدافع عن باقى الدول العربية.

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وأوضح أنه على مستوى إقامة العدالة الاجتماعية، فإن النظام الحالى لم يسطر سطرًا واحدًا فيها، مشيرًا إلي أن العدالة تصرخ وتستغيث بالرئيس وليس ، لأن الحكومة ضد الشعب، والتى تقوم كل يوم برفع الاسعار حسب قوله.

 

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التحرير

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