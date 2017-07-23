بالأرقام.. ننشر الحد الأدنى لكليات «المرحلة الأولى» أدبي وعلمي

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي منذ قليل، الحدود الدنيا للشعبة العلمية لطلاب المرحلة الأولى بعد إعلان النتائج فى مؤتمر صحفي اليوم الأحد، ومن المُقرر أن يبدأ طلاب المرحلة الثانية تسجيل رغباتهم الثلاثاء المُقبل.

وأوضح الوزير، أن الحدود الدنيا للشعبة العلمية على النحو التالي:

هندسة بترول وتعدين جامعة السويس 403.5، وطب شبين الكوم جامعة المنوفية 402.5، وطب كفر الشيخ 402.5، وطب الزقازيق 401.5، وطب طنطا 401.5، وطب الإسكندرية 401، وطب سوهاج 401، وكلية الطب بقنا 401، وطب المنيا 401، وكلية طب أسوان 400.5، وطب بورسعيد 400.5، وطب بنها 400.5.

وسوف يكون الحد الأدنى لطب الإسماعيلية ج قناة السويس 400.5، وطب بنى سويف 400.5، وطب القاهرة 400، وطب الفيوم 400، وطب أسيوط 400، وطب عين شمس 399.5، وطب وجراحة الفم والأسنان ج الزقازيق 399.5، وطب حلوان 399.5، وطب أسنان طنطا 399، وطب أسنان المنصورة 399، وطب أسنان الإسكندرية 399، وطب أسنان القاهرة 398.5، وطب أسنان عين شمس 398.5، وطب أسنان جنوب الوادى 398.5، وطب أسنان كفر الشيخ 398.5، وطب أسنان الإسماعيلية ج قناة السويس 398.5، وكلية طب الأسنان ج بنى سويف 398.5، وكلية طب أسنان جامعة أسيوط تقبل من 398.5، وكلية طب أسنان الفيوم 398.5، وطب الأسنان المنيا 398.5.

اما كلية الصيدلة ج جنوب الوادى فتقبل من 398، وكلية الصيدلة ج المنوفية 397.5، وكلية الصيدلة ج السادات 397، وصيدلة الفيوم 396، وصيدلة سوهاج 395.5، وصيدلة المنصورة 395.5، وصيدلة طنطا 395، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى ج كفر الشيخ 395، وصيدلة المنيا 395، وصيدلة الزقازيق 394.5، وصيدلة عين شمس 394.5، وكلية الصيدلة جامعة دمنهور 394.5، وصيدلة القاهرة 394، وصيدلة بورسعيد 394، وصيدلة أسيوط 394، وصيدلة الإسماعيلية ج قناة السويس 394، وصيدلة بنى سويف 394، وصيدلة الإسكندرية 393.5، وصيدلة حلوان 393.5.

بينما العلاج الطبيعي فتقبل القاهرة من 393، وكلية العلاج الطبيعى ج بنى سويف 393، وعلاج طبيعى ج كفر الشيخ 393، وعلاج طبيعى قنا 393، وكلية العلوم الصحية التطبيقية بالمنوفية 392، وكلية العلوم الصحية التطبيقية ببنى سويف 391.5، واقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 390.5، وكلية الطب البيطرى المنوفية 390.5، وعلوم البترول والتعدين بمطروح 390.5، وطب بيطرى بنى سويف 390، وكلية الطب البيطرى جامعة أسوان 390، وطب بيطرى كفر الشيخ 390، وطب بيطرى المنصورة 390، وطب بيطري المنيا 390، وطب بيطرى سوهاج 390، وكلية الألسن كفر الشيخ 390.

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أما هندسة القاهرة فتقبل من 388، وهندسة بني سويف 387، وهندسة المنصورة 385.5، وهندسة الإسماعيلية 384، وهندسة عين شمس 383، وهندسة شبين الكوم جامعة المنوفية 381، وهندسة سوهاج 379.5، وهندسة الزقازيق 379، وهندسة طنطا 379، وهندسة قنا 378، وهندسة الإسكندرية 378، وهندسة بور سعيد 377.5، وهندسة شبرا بنها 377، وهندسة كفر الشيخ 377، وكلية هندسة بنها 376.5، وهندسة حلوان 376، وهندسة المطرية جامعة حلوان 375، وهندسة أسوان 374.5، وهندسة الفيوم 374.5.

وعن الحدود الدُنيا للأدبي، فسوف تكون:

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 395.5، وإعلام القاهرة 391.5، وكلية الألسن كفر الشيخ 391، وكلية السياسة والاقتصاد ج السويس 389.5، وكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج الإسكندرية 389، وكلية الألسن ج قناة السويس بالإسماعيلية 386.5، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية ج بنى سويف 386.5، وإعلام بنى سويف 385.5، والإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس 385.5، وألسن عين شمس 384.5، وكلية الألسن بنى سويف 383.5، وإعلام ج جنوب الوادى 383، وألسن المنيا 382.5، وكلية الألسن سوهاج 381.5، وكلية الألسن بالأقصر ج جنوب الوادى 381، وكلية الألسن ج أسوان 380، وآثار القاهرة 377.5، وتربية المنيا 374، وآثار الفيوم 374.

تربية عين شمس 374، وتربية الزقازيق 372.5، وتربية بنها 371، وكلية الآثار بالأقصر 367.5، وكلية الآثار سوهاج 366، وتربية طنطا 366، وتربية شبين الكوم 366، وتربية إسكندرية 365.5، وفنون جميلو فنون ج الإسكندرية 364.5، وآثار قنا جنوب الوادي 364.5، وتربية بور سعيد 364.5، وتربية حلوان 364، وكلية الآثار ج أسوان 363.5، وتربية ابتدائي المنيا 363، وتربية دمنهور 361.5، وتربية قنا ج جنوب الوادى 361، وتربية ابتدائي الزقازيق 361، وكلية الآثار انتساب موجه بالأقصر 360.5، وتربية السادات 359.5، وتربية ابتدائي عين شمس 359.5، وتربية بنى سويف 359، وفنون جميلة فنون حلوان 357.5، وكلية الفنون الجميلة فنون جامعة المنصورة 356، وتربية الفيوم 355.5، وتربية طفولة الزقازيق 355، وتربية المنصورة 355، وتربية أسيوط 354، وكلية البنات تربية عين شمس 353.5، وتربية سوهاج 353، وكلية الآثار انتساب موجه بقنا ج جنوب الوادى 352.5، وتربية ابتدائي بنها 352، وكلية فنون جميلة فنون أسيوط 351، وتربية ابتدائي بورسعيد 351، وتربية ابتدائي طنطا 349، وتربية كفر الشيخ 349، وتربية ابتدائي شبين الكوم 348.5، وتربية تعليم أساسي حلقة ابتدائية حلوان 347.5، وكلية تكنولوجيا الإدارة ونظم المعلومات ببورسعيد 346.5، وتربية أساسي إسكندرية 346، وآداب عين شمس 345.5، وكلية علوم ذوى الاحتياجات الخاصة بنى سويف 345، وكلية بنات تربية حلقة ابتدائية عين شمس 345، وآداب القاهرة 344.5، وتربية الإسماعيلية 344، وكلية علوم الإعاقة والتأهيل ج الزقازيق 344، ونوعية المنيا 343، وفنون جميلة فنون المنيا 342.5، وفنون جميلة فنون الأقصر 341.5، والتربية للطفولة المبكرة المنيا 341.5، وتربية ابتدائي السادات 340.5، وتربية طفولة طنطا 340، وتربية ابتدائي أسيوط 340، وآداب بنها 338.5، وتربية جامعة السويس 338، وتربية ابتدائي المنصورة 337.5، ونوعية الزقازيق 337.5، وكلية حقوق المنيا 336، وآداب حلوان 335.2، وتربية ابتدائي دمنهور 335، وتجارة القاهرة 334.5، وتربية فرع الوادى الجديد 334، وتربية شعبة طفولة ج المنوفية 334، وتربية ابتدائي بنى سويف 333.5.

وكلية رياض الأطفال أسيوط 333.5، وكلية بنات شعبة طفولة عين شمس 333.5، وتربية أسوان 332، وتربية طفولة الإسكندرية 332، ورياض أطفال بورسعيد 331.5، وتربية ابتدائي الفيوم 331، ورياض أطفال بنى سويف 330.5، وتربية ابتدائي قنا ج الوادي 330، وتربية ش.رياض أطفال ج حلوان طالبات 329، وتجارة عين شمس 328.5، وآداب الإسكندرية 328، ونوعية طنطا 328، وتربية ابتدائي كفر الشيخ 328، والتربية للطفولة المبكرة الفيوم 327، وتربية ابتدائي الإسماعيلية 327، وتربية طفولة قنا ج جنوب الوادي طالبات 326.5، ورياض أطفال المنصورة 326.5.