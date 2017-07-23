المستشار أنس عمارة لمصراوي: طعنت على عدم تعييني رئيساً لمحكمة النقض

كتب - طارق سمير:

قال المستشار أنس عمارة، أقدم نواب محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس مجلس القضاء الأعلى حاليًا، إنه تقدم بدعوى رقم 1137 أمام دائرة رجال القضاء بدار القضاء العالي، على عدم تعيينه رئيسًا لمحكمة النقض، وفقًا لمبدأ الأقدمية السائد بين رجال القضاء.

كانت الجريدة الرسمية نشرت قرار رئيس الجمهورية 290 لسنة 2017، بتعيين المستشار مجدي طه أبوالعلا، رئيسًا لمحكمة النقض اعتبارًا من أول يوليو 2017.

وقال "عمارة" في تصريحات خاصة لمصراوي، إن نص الدعوى اعتمد على سببين أساسيين، الأول أن القرار الجمهوري الصادر بتعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لـ"النقض" تخطى مبدأ الأقدمية، حيث أنه لا يجوز اختيار الأحدث وتخطي الأقدم.

والسبب الثاني حسب قول "عمارة" أن التعديلات التي طرأت على القانون 13 لسنة 2017، بشأن اختيار رؤساء الهيئات القضائية الأخيرة غير دستورية.

وقال المستشار أنس عمارة الذي سيبلغ سن التقاعد في يوليو 2018، إن أولى جلسات الطعن ستنظر في سبتمبر المقبل.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية رقم 13 لسنة 2017، بعد إقراره في مجلس النواب، ويتضمن تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة لاختيار رؤساء مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة والنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، وينص على "يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة".