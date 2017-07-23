متى يتوج مدرب إنجليزي بلقب «البريميرليج»؟

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يحتفل «البريمير ليج» باليوبيل الفضي هذا العام، وذلك بعد مرور 25 سنة على بداية الدوري الإنجليزي بشكله الجديد الذي انطلق منذ عام 1992، ومنذ ذلك الحين لم يتوج أي مدرب إنجليزي باللقب.

فمنذ تتويج هوارد ويلكينسون باللقب مع ليدز يونايتد في عام 1992، لم يتوّج أي مدرب إنجليزي باللقب بل والأسوأ من ذلك أن في موسم 2015- 2016، لم يتواجد أي مدرب إنجليزي ضمن المراكز العشرة الأولى حتى في جدول الترتيب، قبل أن يحتل إيدي هويي المركز التاسع مع بورنموث الموسم الماضي.

وسينطلق الموسم المقبل في ظل تواجد 4 مدربين إنجليز فقط هم إيدي هويي وشين ديتش مدرب بيرنلي وبول كليمنت مدرب سوانزي سيتي وكريج شكسبير مدرب ليستر سيتي، ومن الممكن تلطيف الصور بعض الشيء من خلال إضافة المدربين البريطانيين مارك هيوز وتوني بوليس من ويلز وكريس هيوتن الأيرلندي مع غياب تام للمدرسة الأسكتلندية التي سيطرت على أول 5 ألقاب في الدوري الإنجليزي قبل أن يأتي آرسين فينجر، ويكسر ذلك الاحتكار في عام 1998 مع آرسنال.

وبالنظر إلى أول 10 ألقاب في «البريميرليج»، نجد أنّ 8 منهم للمدربين الأسكتلنديين واثنين إلى فينجر الفرنسي، إلا أن المدرسة الأسكتلندية اقتصر تواجدها في السنوات الماضية على تجارب غير ناجحة من قبل كل من ديفيد مويس وبول لامبرت.

وأوضحت صحيفة «الجارديان» البريطانية أنه من غير المتوقع أن يبزغ نجم أي مدرب إنجليزي هذا الموسم، حيث تشير التكهنات إلى قدرة سلافين بيليتش ورافا بينيتز على صنع المفاجأة هذا الموسم مع وست هام ونيوكاسل على الترتيب إلى جانب رونالد كومان مع إيفرتون.

وبشكل عام لا ينظر إلى التكهنات بصورة جدية، فمنذ عامين كانت التكهنات تشير إلى أن أقرب مدرب سيتعرض للإقالة خلال منتصف الموسم هو كلاوديو رانيري، ومن ثم توج المدرب الإيطالي بلقب الدوري في مفاجأة مدوية مع ليستر سيتي، وفي الموسم الماضي لم يدخل اسم رانيري في التكهنات ومن ثم أقيل في منتصف الموسم.

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ولكن بدأت الأندية الإنجليزية تعتمد بشكل أكبر على المدربين الأجانب ومنحهم الفرصة الكاملة والصبر عليهم أكثر من المدربين الإنجليز، الأمر الذي يضع كل من بول كليمنت وكريج شكسبير تحت ضغط كبير في حال لم يحقق سوانزي سيتي وليستر سيتي نتائج طيبة هذا الموسم.

وينبغي على باقي الأندية محاكاة تجربة كل من بورنموث وبيرنلي، حيث نجد أن بورنموث وعلى مدار عامين في الدوري الإنجليزي أثبت أن الاستمرارية واللعب بروح قتالية تمكن الأندية الصغيرة من المنافسة.

ففريق هويي لم يعاني في أي فترة الموسم الماضي من خطر الهبوط إلى الدرجة الأولى، أما بيرنلي وعلى الرغم من هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى مع ديتش، إلا أن إدارة الفريق جددت الثقة في المدرب وحافظت على قوام الفريق ونجح بيرنلي في العودة من جديد إلى الدوري الإنجليزي بخرة أكبر هذه المرة.

وبالنظر إلى المدربين الإنجليز، نجد أن فرصهم تقتصر على التواجد رفقة الأندية الصغيرة التي تصارع على تفادي الهبوط ومن الصعب للغاية تواجدهم مع أندية تنافس على اللقب، فبإمكان فرق مثل ستوك سيتي وسوانزي مضايقة الفرق الكبيرة ولكن من الصعب للغاية المنافسة على اللقب إلا في حالات نادرة للغاية كما حدث مع ليستر سيتي في موسم 2015- 2016.

ومع استمرار الوضع الحالي، يبقى التساؤل، هل بإمكان أي مدرب إنجليزي تحقيق طفرة فردية لتغيير ذلك الواقع، وذلك بعدما انتشرت بعض التقارير خلال الموسم الماضي تشير إلى أن هويي سيكون خليفة آرسين فينجر مع آرسنال في ظل تشابه كرة القدم التي يقدمها كلا المدربان، ولكن يبدو أنه عندما يين رحيل فينجر، ستتجه إدارة أرسنال للإعتماد على مدرب يمتلك الخبرة في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا.

وكذلك مانشستر يونايتد، فلن تقرر إدارة الشياطين الحمر إعادة تجربة ديفيد مويس من جديد، خاصة أن أفضل لاعبين في العالم يضعون شروطًا بالتواجد في فريق يمتلك مدرب من النخبة.