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المتحدث العسكري: تدمير عربتي دفع رباعي والقبض على إرهابيين بسيناء- صور

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري: تدمير عربتي دفع رباعي والقبض على إرهابيين بسيناء- صور

03:27 م الأحد 23 يوليو 2017

القاهرة- (مصراوي):

تمكنت القوات المسلحة من تدمير عربتي دفع رباعي و8 دراجات نارية ومخزون للوقود، اليوم الأحد بشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري العميد تامر الرفاعي، في بيان له: "إنه في إطار متابعة عملية حق الشهيد، تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني جهودها لاقتلاع جذور الإرهاب، وتدمير عربتي دفع رباعى و8 دراجات نارية ومخزن للوقود والقبض على فردين مشتبه في دعمهما للعناصر التكفيرية".

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مصراوي Masrawy

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