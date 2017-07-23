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محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعين بـ200 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعين بـ200 مليون جنيه

03:28 م الأحد 23 يوليو 2017

محافظ الإسماعيلية يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعين بـ200 مليون جنيه

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

ناقش اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، على رأسها تجهيز طرح كراسة الشروط الخاصة بحق استغلال المساحات الفضاء بحديقة الشيخ زايد أمام ديوان عام المحافظة، والتي يجري تطويرها حاليًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى الدوري الذي عقده محافظ الاسماعيلية، بحضور محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس عبد الله الزغبي، السكرتير العام المساعد، وأشرف فؤاد، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، ومديري مديريات الإسكان والطرق والتخطيط العمراني وحساب استصلاح الأراضى والشؤن القانونية.

كما تابع "طاهر" اتخاذ إجراءات لطرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع إنشاء الجراج متعدد الطوابق بمنطقة مجمع المواقف العمومية، الذي تصل تكلفته إلى حوالي 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى الموقف التنفيذى لمشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية بتكلفة 100 مليون جنيه بالمنطقة الحرة بمدينة المستقبل.

واستعرض محافظ الإسماعيلية الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المحاور والطرق المرورية ومداخل ومخارج المحافظة، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والإجراءات المتخذة بخصوص مشروع إنشاء مجمع صناعات سكر البنجر بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق على مساحة 150 فدانًا.

وأكد محافظ الإسماعيلية، سرعة الانتهاء من إعداد تقرير تفصيلي بالموقف كاملًا، لجميع المشروعات للعرض على رئاسة مجلس الوزراء، متضمنًا كل الاجتياجات الملحة للمحافظة.

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