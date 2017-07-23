تضامناً مع خلود اليافعي.. سعودية تطلق حملة تصوير السيقان

مصراوي Masrawy

كتبت ـ أسماء حمدى:

دشنت الناشطة السعودية "إيمان العتابي" حملة على مواقع التواصل الاجتماعي "سناب شات" و"تويتر" لإعلان التضامن مع "خلود اليافعي" الفتاة السعودية، التي أثارت جدلا واسعا وألقي القبض عليها لنشرها فيديو تظهر فيه تتجول فى بعض مناطق المملكة بملابس عصرية متحررة.

ودشنت إيمان العتابي هاشتاج (#حملة_تصوير_السيقان) للتعبير عن تضامنها مع خلود اليافعى. وقالت إن الهدف من الحملة هو مواجهة الأفكار المحافظة التي تسيطر على السعودية، مؤكدة على أن جسد المرأة هو ملكها وحدها وليس لوليها كما تقول العادات والقوانين السعودية، بحسب ما ذكره موقع "سبوتنيك".

كانت السلطات السعودية قررت الإفراج عن خلود اليافعي بعد القبض عليها، دون توجيه أي تهم إليها، لكن ردود الفعل على ما قامت به خلود ما زالت مستمرة.

ولاقت "حملة تصوير السيقان" تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي داخل السعودية، ودول الخليج بشكل خاص، وانقسمت ردود الفعل عليها ما بين فتيات مشاركات بنشر صور سيقانهن وبين رافضات للحملة ومشككات في القائمين عليها.

وعلقت إحدى المتضامنات مع الحملة: "الذكور يلبسون شورتات في الصيف، والحريم لازم يتغطون بالسواد حرمت عليكم عيشتكم".

وقال بعض المعارضين: "السعودية تحارب الإرهاب و شرذمة من بناتها يتنافسن على الرذيلة"، وقال آخر: "الجاهلة إذا قرأت عن الحرية، خلعت ملابسها".

يُذكر أن خلود اليافعي هي الفتاة التي قامت بالتجول في القرية التراثية "أشقير" بتنورة قصيرة وهو فعل غير سائد في المملكة حيث تُمنع النساء من الظهور بدون عباءات.