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بالصور.. وزير الرياضة يتفقد استاد الإسكندرية قبل ساعات من افتتاحه

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مصراوي Masrawy

بالصور.. وزير الرياضة يتفقد استاد الإسكندرية قبل ساعات من افتتاحه

03:09 م الأحد 23 يوليو 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:
أجرى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، جولة ميدانية لاستاد الإسكندرية الرياضي، قبيل الافتتاح الرسمي للاستاد بعد الانتهاء من تطويره بشكل كامل بتكلفة تقدر بنحو 30 مليون جنيه.

واطمأن الوزير على استعداد استاد الإسكندرية لمباراة والفتح الرباطي المغربي، ضمن مباريات البطولة العربية للأندية الرياضية لكرة القدم التي تستضيفها .

ومن المقرر أن يشهد المباراة، وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعدد من مسئولي الاتحاد العربي لكرة القدم.

من جانبه، قال شريف سعد، مدير استاد الإسكندرية: "إن أعمال التطوير شملت إزالة وتجديد أرضية ملعب كرة القدم وصيانة شبكات الصرف المغطى للملعب وزراعة الملعب بالكامل، وإعادة إنشاء مضمار ألعاب القوى طبقًا للمواصفات الدولية، بالإضافة إلى إنشاء أسوار وبوابات حول الملعب بالكامل".

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