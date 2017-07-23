مكتب محافظ الأقصر: تشكيل لجنة لمعاينة المركب الغارقة في النيل

الأقصر – محمد محروس:

قال العميد صلاح المندوه، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، إن الباخرة الغارقة بالمرسى السياحي بالكرنك قديمة ومتهالكة، ولا يوجد بها زبائن أو عمال، لأنها متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة وخارج نطاق الخدمة.

وأضاف "المندوه" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الباخرة التي ترسو أمام مسجد السيد يوسف بمنطقة الكرنك هي مركب متهالكة تمامًا، ولا تصلح للعمل، مشيرًا إلى أن اصحابها تركوها حتى غرقت.

وأكد "المندوه" انتداب لجنة لفحص ومعاينة المركب، للتعرف علي سبب غرقها ومحاولة إزالتها ومحو الأضرار التي أدت لغرقها في نهر النيل.

ودعا "المندوه" المواطنين إلى عدم الذعر والقلق أو الخوف، مطالبًا وسائل الإعلام بتحري الدقة وعرض المعلومة كاملة أمام الجمهور، منعًا لحدوث بلبلة.

كانت معلومات انتشرت حول غرق باخرة نيلية بالأقصر دون عرض تفاصيل الواقعة، ما تسبب في قلق المواطنين والأهالي خوفًا من الأضرار الناجمة عن غرق المركب.