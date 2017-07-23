«العناية المركزة» وراء غياب ميدو جابر عن مران الأهلي

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة:

غاب ميدو جابر، لاعب الأهلي، عن مران الفريق اليوم الأحد، على ملعب «بتروسبورت»؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوحدة الإماراتي بالبطولة العربية للأندية.

ولم يشارك ميدو جابر، بالمران الجماعي وحضر للحصول على إذن من الجهاز الفني للذهاب إلى المستشفى بسبب مرض والده ودخوله العناية المركزة.

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ووافق الجهاز الفني على إعفاء اللاعب من المشاركة في المران والسماح له بالتواجد إلى جانب والده للاطمئنان على حالته.

الجدير بالذكر أن ميسدو جابر شارك أساسيًا في مباراة الأهلي والفيصلي الأردني، في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة العربية، والذي انتهى بخسارة الأهلي بهدف دون رد.