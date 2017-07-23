وزير النقل يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري مرغم القديم

كتب- عبدالله قدري:

تفقد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الأحد، أعمال تطوير وإنشاء كوبري مرغم على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، الذي يشمل إنشاء كوبري جديد أربع حارات ذهابًا من القاهرة إلى الإسكندرية، وتطوير ورفع كفاءة الكوبري القديم ليواكب الحمولات الحالية ليكون 4 حارات عودة من الإسكندرية إلى القاهرة.

واطمأن الوزير على جودة التنفيذ وإجراءات السلامة والأمان طبقًا لتصميمات الكوبري.

وقال الوزير إن مضاعفة حارات الكوبري ليكون 4 حارات ذهابًا وعودة ستساهم في حل الاختناقات المرورية بالمنطقة من بوابات تحصيل الإسكندرية وحتى كارفور بمدخل الإسكندرية.

وأشار عرفات إلى أن الكوبري القديم يبلغ طوله 800 مترًا وعرضه 20 متر بواقع أربعة حارات في اتجاه الإسكندرية- القاهرة.

ووجه الوزير بالانتهاء من جميع أعمال الكوبري القديم خلال أسبوع، بعدها يتم فتحه لمرور السيارات.