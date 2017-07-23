الداخلية: مقتل 8 عناصر من "حسم" الإرهابية في مواجهات مع الأمن في الفيوم

كتب –علاء عمران وفتحي سليمان:

قالت وزارة الداخلية، إن 8 من عناصر حركة حسم قُتلوا في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن، وعثرت الأجهزة الأمنية على بنادق آلية وذخيرة حية.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي لها، اليوم الأحد، بأن معلومات مؤكدة توافرت لقطاع الأمن الوطني تفيد اضطلاع قيادات حركة حسم بتطوير استراتيجيتهم من خلال استقطاب عناصر شبابية جديدة، واخضاعهم لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بمحافظة الفيوم تتناول (استخدام مختلف أنواع الأسلحة، الدفاع عن النفس، أمن الهواتف والاتصالات) تمهيداً للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية.

أضاف البيان: تم التعامل مع تلك المعلومات (عقب استئذان نيابة أمن الدولية العليا) وتحديد معسكر لتدريب هؤلاء العناصر بنطاق الظهير الصحراوي لمركز شرطة سنورس، بالفيوم وحال اقتراب القوات فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران ما أسفر عن مصرع 8 عناصر.

أشار البيان إلى هوية العناصر الإرهابية وهم: (نادر أحمد، ومحمد عواد، و محمد جمال، وإسلام أحمد سليمان، وأحمد عبد الفتاح أحمد، وعبدالرحمن عبد المعطى مصطفى، وعمر عادل محمد، ومحمد راضي إسماعيل).

وعُثر بمكان اختبائهما على (4 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وطبنجة، وكمية من الذخيرة وفوارغ طلقات، ووسائل إعاشة، وكميات من المواد الغذائية المحفوظة والمعلبة، وبعض الشواخص المستخدمة في التدريب على الرماية، و2 دراجة بخارية، وكمية من جراكن المياه، والمواد البترولية).

أكد البيان أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا مباشرة التحقيقات.