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15 صورة ترصد فرحة العابرين خارج طرة بمناسبة احتفالات 23 يوليو

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مصراوي Masrawy

15 صورة ترصد فرحة العابرين خارج طرة بمناسبة احتفالات 23 يوليو

02:21 م الأحد 23 يوليو 2017

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بالصور -مطاردة في شوارع مدينة نصر أوقعت بـ"لصين" سرقا حقيبة سيدة

كتب- أحمد أبو النجا: 

سادت حالة من الفرحة بين المفرج عنهم، اليوم الأحد، بقرار الرئيس ، البالغ عددهم 596 سجيناً من أمام سجن طرة. 

قام قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية اليوم الأحد، بالإفراج بالعفو عن 493 من نزلاء السجون تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم (280/2017) الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لسنة 2017.

ورصدت عدسات الكاميرات، ‏لحظات لقاء أهالي المفرج عنهم بأبنائهم أمام بوابات منطقة سجون طره؛ حيث اختلطت دموع فرح الأهالي بضحكات المفرج عنهم بعد استنشاقهم نسيم الحرية. 

من ناحية أخرى، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 03) نزلاء إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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مصراوي Masrawy

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