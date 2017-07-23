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القعيد عن «23 يوليو»: 0.1% من الشعب كانوا عايشين بنص ثروة البلد

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القعيد عن «23 يوليو»: 0.1% من الشعب كانوا عايشين بنص ثروة البلد القعيد عن «23 يوليو»: 0.1% من الشعب كانوا عايشين بنص ثروة البلد

التحرير

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قال الكاتب والأديب يوسف القعيد، إنه كان هناك خلل شديد قبل ثورة 23 يوليو، إذ أن 99.9% من الشعب يذهب لهم نصف دخل ، و0.1% يذهب إليهم النصف الآخر.

وأضاف القعيد، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، على قناة "": "مبادئ الثورة تحققت باستثناء المبدأ السادس الخاص بإقامة حياة ديمقراطية سليمة، الذي تأجل تنفيذه بسبب تأميم قناة السويس، والعدوان الثلاثي، وغير ذلك من أسباب".

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وتابع: "لتحقيق الديمقراطية يجب محو الأمية، لأن الديمقراطية بدون وعي أمر شديد التعقيد، ويجب أن يعرف المواطن حقوقه وواجباته والتزاماته تجاه البلد، فالديمقراطية بلا وعي خطيرة".

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التحرير

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