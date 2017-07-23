18 أسقفا يتقدمون صلاة قداس الجنازة على رئيس دير المحرق بأسيوط (صور)

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كتب:- محمد ممدوح

أدى 18 مطرانا وأسقفا، اليوم الأحد، قداس صلاة الجنازة على جثمان الأنبا ساويروس، أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط، عقب انتهاء تسبحة نصف الليل، التي أقيمت بالكنيسة الأثرية بدير المحرق بالقوصية، واقتصرت صلوات القداس الألهي على مشاركة الآباء الأساقفة ومجمع رهبان الدير فقط.

شارك في القداس الأنبا روفائيل سكرتير المجمع المقدس، الأنبا ويصا مطران البلينا، الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، الأنبا بولا أسقف طنطا، الأنباء برسوم أسقف ديروط، الأنبا يوأنس أسقف أسيوط، الأنبا غبريال أسقف بني سويف، الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن، الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، الأنبا زوسيما أسقف أطفيح، الأنبا كاراس الأسقف العام لإيبراشية المحلة الكبرى، الأنبا بقطر أسقف الوادي الجديد، الأنبا توماس أسقف القوصية، الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي، الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا، والأنبا مقاريوس أسقف عام المنيا.

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وحضر القداس، ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، اللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، اللواء حاتم رياض مفتش الأمن الوطني، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

يذكر أن الأنبا ساويروس من مواليد القاهرة عام ،1944 وسيمه نيافة الأنبا أغاثون أسقف عام الكرازة راهبا حين كان مسؤولا عن الدير، ونال الكهنوت سنة 1975 برتبة قس، ثم تم ترقيته إلى رتبة قمص في نفس العام، وعين وكيلا للدير بعد قمصيته إلى أن قام قداسة البابا شنودة الثالث برسامته خوري إبسكوبوس، ثم أسقفا على الدير والقرى المجاورة باسم الأنبا ساويروس.

















