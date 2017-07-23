مواطن: بنبيع دهبنا عشان نعلم ولادنا (فيديو)

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استنكر مواطن، يدعى «محمد»، غلاء أسعار المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة، موضحا أن الطبقة المتوسطة في مصر انتهت بعد الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر الفترة الأخيرة.

أضاف محمد، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "صباح دريم"، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق، على قناة "دريم": "وزارة التربية والتعليم رفعت الراية البيضا، وسايبين أولياء الأمور للمدارس يعلوا السعر بمزاجهم، إحنا بنبيع دهبنا عشان نعلم ولادنا، ويا ريته نافع".

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وتابع: "في فرنسا التعليم مجاني من الحضانة للثانوية العامة، هنا في مصر محدش يقدر يتكلم في المدارس الدولية أسعارها بقت خيالية، هنعلم ولادنا أزاي هنورثهم إيه غير العلم معندناش عذب ولا قصور".