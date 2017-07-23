الإفراج عن 596 سجينًا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

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خرج 596 سجينًا على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، بالعفو الرئاسى عنهم بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.

وعقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 493 نزيلًا ممن يستحقون العفو.

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ومن ناحية أخرى باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 103 نزلاء إفراجًا شرطيًّا.