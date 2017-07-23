صور| في ذكري ثورة 23 يوليو.. غاب الناصريون وحضرت سما المصري

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سما المصرى من أمام ضريح عبد الناصر: المكان مريح وثورة يوليو جعلت للفقير قيمة

حضرت الفنانة سما المصرى، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى ذكرى ثورة 23 يوليو، وقالت لـ"التحرير"، إنها حضرت مصادفة لتقرأ الفاتحه على روح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى الذكرى الـ 65 على ثورة 23 يوليو، وأنها لم تكن متعودة أن تفعل ذلك.

وتابعت:" ثورة 23 يوليو أعظم ثورة فى التاريخ وهى التى جعلت من الفقير والفلاح قيمة، وعبدالناصر زعيم بكل المقاييس، وكل رؤساء مصر زعماء، فيما عدا الرئيس الأسبق محمد مرسي كان شخص كوميدى".

وأشارت سما المصرى، إلى أن الضريح مكان مريح للغاية، وأطالب الشعب كله بقراءة الفاتحه للزعيم عبد الناصر، والذى لم يستطيع الحضور يقرأ فى بيته.

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والجدير بالذكر أنه لم يحضر أحد من أسرة الزعيم جمال عبدالناصر، للضريح ولا من الناصريين المعروفين كحمدين صباحي وغيره.

ويشار إلى أن اليوم يمر 65 عامًا على ثورة 23 يوليو التى دعت إلى القضاء على الإستعمار والإقطاع والإحتكار وإقامة العدالة الاجتماعية وإذابة الفوارق بين الطبقات، من أجل إيجاد ضمانات لتكافؤ الفرص بين المواطنين لخلق مجتمع بلا طبقات.