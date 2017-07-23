أخبار عاجلة

بالصور.. "مميش" يشارك بحفل تخرج الأكاديمية البحرية في بورسعيد -
للمرة الثالثة في أسبوعين... هبوط أرضي بأحد الشوارع الرئيسية بشبين الكوم -
الأزهر يدين حادث الدهس في إسبانيا بأشد العبارات -
"المحامين": مسابقة قانونية للأعضاء بجوائز 18 ألف جنيه -
ضبط 12 قطعة سلاح ناري و19 ألف قرص مخدرة بالجيزة -
جنايات الإسكندرية: تأجيل محاكمة "قاضي الرشوة" لجلسة 11 سبتمبر -
توصيل الغاز الطبيعي لـ 4000 وحدة سكنية بأسوان الجديدة -
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار -
بالصور.. محافظ جنوب سيناء يتفقد المرحلة الأولى من مشروع توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية -
أنصار ماكرون يؤيدون ميثاقًا جديدًا لحزب "الجمهورية إلى الأمام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| في ذكري ثورة 23 يوليو.. غاب الناصريون وحضرت سما المصري

Google+ Print
صور| في ذكري ثورة 23 يوليو.. غاب الناصريون وحضرت سما المصري صور| في ذكري ثورة 23 يوليو.. غاب الناصريون وحضرت سما المصري

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سما المصرى من أمام ضريح عبد الناصر: المكان مريح وثورة يوليو جعلت للفقير قيمة

حضرت الفنانة سما المصرى، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى ذكرى ثورة 23 يوليو، وقالت لـ"التحرير"، إنها حضرت مصادفة لتقرأ الفاتحه على روح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فى الذكرى الـ 65 على ثورة 23 يوليو، وأنها لم تكن متعودة أن تفعل ذلك.

وتابعت:" ثورة 23 يوليو أعظم ثورة فى التاريخ وهى التى جعلت من الفقير والفلاح قيمة، وعبدالناصر زعيم بكل المقاييس، وكل رؤساء زعماء، فيما عدا الرئيس الأسبق محمد مرسي كان شخص كوميدى".

وأشارت سما المصرى، إلى أن الضريح مكان مريح للغاية، وأطالب الشعب كله بقراءة الفاتحه للزعيم عبد الناصر، والذى لم يستطيع الحضور يقرأ فى بيته.

سما المصري

شاهد أيضا

11

 

والجدير بالذكر أنه لم يحضر أحد من أسرة الزعيم جمال عبدالناصر، للضريح ولا من الناصريين المعروفين كحمدين صباحي وغيره.

ويشار إلى أن اليوم يمر 65 عامًا على ثورة 23 يوليو التى دعت إلى القضاء على الإستعمار والإقطاع والإحتكار وإقامة العدالة الاجتماعية وإذابة الفوارق بين الطبقات، من أجل إيجاد ضمانات لتكافؤ الفرص بين المواطنين لخلق مجتمع بلا طبقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

مصر تدين حادث الدهس في برشلونة: الإرهاب لن يُكتب له الانتصار

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

الخارجية: مصر نجحت في تعزيز التعاون بين مجلس الأمن و"السلم الإفريقي"

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

جامعة المنصورة تجري اختبار "Aptis" للطلاب المصريين والسوريين

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة