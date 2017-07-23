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فصائل فلسطينية في غزة تعلن تشكيل غرفة عميات مشتركة لمتابعة أحداث الأقصى

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مصراوي Masrawy

فصائل فلسطينية في غزة تعلن تشكيل غرفة عميات مشتركة لمتابعة أحداث الأقصى

02:58 م الأحد 23 يوليه 2017

فصائل فلسطينية في غزة تعلن تشكيل غرفة عميات مشتركة لمتابعة أحداث الأقصى

أحداث الأقصى

غزة- (أ ش أ):

أعلنت فصائل مقاومة في قطاع غزة عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة، وعلى اطلاع كامل ومتابعة فورية لما يدور من أحداث جارية في المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة.

وحذرت الفصائل في مؤتمر صحفي ظهر اليوم ، الاحتلال الاسرائيلي من مواصلة إجراءاته الأخيرة بحق الأقصى والاعتداء على القدس والمقدسين بشكل وحشي.

وجددت رفضها لإجراءات الاحتلال في المسجد الأقصى خاصة البوابات الإلكترونية ومحاولات التضييق على المصلين ومنعهم من أداء الصلاة داخل المسجد.

ودعت الفصائل لأوسع مشاركة جماهيرية بعد غد الثلاثاء في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة نصرة للمسجد الأقصى.

وقال القيادي في حركة حماس اسماعيل رضوان "في حال استمر الاحتلال في الاعتداء على المسجد الاقصى والمقدسيين فلن تبقى فصائل المقاومة مكتوفة الأيدي وأن صمتنا لن يطول".

وحمل رضوان الاحتلال الإسرائيلي تبعات عدوانه بحق القدس والأقصى، مشدداً على أن الفصائل "لن تسمح بتمرير مخططات الاحتلال على أهلنا في القدس وعلى مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم".. واعتبر أن اجراءات الاحتلال تمثل اعلان حرب على الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية.

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Asha

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