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الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بالبوابات الإلكترونية على أبواب "الأقصى"

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مصراوي Masrawy

الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بالبوابات الإلكترونية على أبواب "الأقصى"

02:57 م الأحد 23 يوليو 2017

رام الله - (أ ش أ):

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "إننا لن نسمح بتركيب البوابات الالكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك، لأن السيادة على المسجد من حقنا، ونحن من يجب أن يراقب، ونحن من يجب أن يقف على أبوابه".

وأضاف عباس -خلال استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله اليوم الأحد، العلماء المشاركين في أعمال المنتدى الوطني الثاني للعلماء في فلسطين، الذي نظمه المجلس الأعلى للإبداع والتميز:"هذه البوابات ليس من حقهم وضعها على أبواب الأقصى، لأن السيادة على المسجد الأقصى المبارك من حقنا، لذلك عندما اتخذوا هذه القرارات، أخذنا موقفا حاسماً وحازماً، وخاصة فيما يتعلق بالتنسيق الأمني، وكل أنواع التنسيق بيننا وبينهم".

وتابع "الأمور ستكون صعبة جدا، ونحن لا نغامر بمصير شعبنا، ولا نأخذ قرارات عدمية، وإنما قرارات محسوبة، نأمل أن تودي إلى نتيجة.

وقال الرئيس الفلسطيني: إذا تحملنا وصبرنا، فبالتأكيد سنصل إلى ما نريد، وأن نوقف تركيب هذه البوابات الالكترونية، وأن نوقف هذه الإجراءات، وكذلك أن نوقف الاقتحامات التي تقوم بها الإسرائيلية في كل مدن الضفة الغربية".

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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