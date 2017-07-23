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الرئيس التركي يصل إلى السعودية لدعم الوساطة الكويتية

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مصراوي Masrawy

الرئيس التركي يصل إلى لدعم الوساطة الكويتية

02:56 م الأحد 23 يوليو 2017

الرئيس التركي يصل إلى السعودية لدعم الوساطة الكويتية

الرياض - (د ب أ):
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى جدة السعودية بعد ظهر اليوم الأحد، في زيارة رسمية إلى المملكة ، تدوم عدة ساعات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة إضافة الى عدد من المسؤولين السعوديين ، كانوا في استقبال الرئيس التركي بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة .

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ارودغان في وقت لاحق مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان .

وتأتي زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى المملكة اليوم في إطار جولة خليجية تستمر يومين، تشمل الكويت وقطر، في محاولة إيجاد مساعٍ لدعم الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية .

وتركيا هي خامس دولة، بعد كل من ألمانيا، وبريطانيا، وأمريكا، وفرنسا، تسعى لإيجاد مخرج للأزمة الممتدة منذ الخامس من يونيو عندما قطعت أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

وتؤكد أنقرة أن زيارة أردوغان ليست للتوسط بين الطرفين، وإنما لدعم الجهود الكويتية.

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