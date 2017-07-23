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بيرني ساندرز ينوي الترشح لرئاسة أمريكا في عام 2020

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بيرني ساندرز ينوي الترشح لرئاسة أمريكا في عام 2020

02:40 م الأحد 23 يوليه 2017

بيرني ساندرز ينوي الترشح لرئاسة أمريكا في عام 2020

واشنطن (أ ش أ)
قال أحد معاوني بيرني ساندرز الذي نافس هيلاري كلينتون على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، إن ساندرز ينوي الترشح للرئاسة مجددًا في الانتخابات المقررة عام 2020.

وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال معاون ساندرز في حملته الانتخابية السابقة إن ساندرز يرى أن لديه الحق للترشح مرة أخرى ، كما يعتقد أنه كان سيهزم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ، إذا كان هو مرشح الحزب الديمقراطي بدلًا من هيلاري كلينتون.

من جانبه لم يفصح ساندرز علنًا عما إذا كان ينوي الترشح للرئاسة مجددًا، كما لم يرد مكتبه على أي أسئلة.

وأكد جيف ويفر - الذي عمل كمدير لحملة ساندرز الانتخابية - أن ساندرز يمكن أن يترشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة.

وذكرت الصحيفة أن استطلاعات الرأي الأمريكية أشارت الى أن بيرني ساندرز وجو بايدن، نائب رئيس أمريكا السابق باراك أوباما، سيكونا مفضلين لدى الناخبين مقارنة بترامب، إذا اشتركا في السباق الرئاسي لعام 2020.

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