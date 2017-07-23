مصدر بالتموين: "الوزراء" يبحث تقليص حصة الفرد من الخبز لـ 4 أرغفة الاجتماع المقبل

كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه من المقرر عرض اقتراح الوزارة الخاص بمضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة/ يومياً، على مجلس الوزراء، على أن يتم مناقشة الاقتراح خلال الاجتماع المقبل للبت فيه، وتحديد موعد تطبيقه.

وأضاف المصدر- الذي رفض ذكر اسمه، لـ"مصراوي"، الأحد- أن اقتراح وزارة التموين والتجارة الداخلية بتقليص حصة الفرد جاء بناءً على تقرير رسمي أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أثبت تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يومياً لكل مواطن من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

وتابع المصدر، أنه من المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم، على حد قوله.

واقترحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، تخفيض حصة الفرد المقيد بمنظومة الدعم إلى 4 أرغفة يومياً عوضًا عن 5 أرغفة، على أن يتم مضاعفة قيمة نقاط الخبز بنسبة 100% لتصبح 20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه.

وشددت الوزارة، في نص بيانها الصادر، الأحد، على إلتزامها الكامل باستمرار دعم الخبز، وتوفيره من خلال 30 ألف مخبز بإجمالي إنتاج يصل إلى 300 مليون رغيف يومياً ليُباع بـ5 قروش لكل مواطن، وكذا صرف السلع التموينية وفقًا لنظام النقاط المستهدف مضاعفته إلى 20 قرشًا عن كل رغيف.