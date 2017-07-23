كونتي يتحدث عن رحيل كوستا وخسارة لوكاكو وأهداف الموسم الجديد (حوار)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

مر قرابة الشهرين على نهاية موسم 2016- 2017، الذي شهد تقديم تشيلسي مستوى لافتا للنظر بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي، والوصول إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، والعودة من جديد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وذلك في الموسم الأول للمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.

وفي الوقت الذي يستعد فيه تشيلسي لخوض الفترة التحضيرية للموسم الجديد، أجرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية حوارًا مع المدرب الإيطالي، بعد حصوله على إجازته السنوية وعودته لقيادة تشيلسي من جديد في المباريات التحضيرية للموسم المقبل.

وأوضح المدرب الإيطالي أنه كمدرب يجد صعوبة كبيرة في فترة الإجازة السنوية، حيث يجلس بجوار الهاتف لمعرفة أخبار النادي باستمرار ويصعب عليه الحصول على الراحة الكاملة.

وعن أزمة دييجو كوستا قال كونتي: «أريد أن أوضح الموقف بشكل أفضل، في شهر يناير الماضي كان الموقف واضحا للنادي وللاعب ولوكيله، وبحلول شهر يونيو انتهى ارتباط النادي باللاعب، وكنت واضحًا للغاية منذ شهر يناير الماضي حيث اتخذت قراري منذ ذلك الحين».

وتابع: «أُطالب جماهير تشيلسي بعدم الشعور بالقلق من رحيل كوستا، خاصة أننا نبني الفريق بمجموعة من اللاعبين الجدد، ولا توجد مشكلة في رحيل أي لاعب».

ونجح كونتي في التعاقد مع المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من صفوف ريال مدريد مقابل 70 مليون جنيه إسترليني، وذلك بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي كان يضعه كونتي على رأس أولوياته في الميركاتو الحالي.

وقال: «أردت التعاقد مع موراتا عندما كنت مدربًا ليوفنتوس، ففي تلك الفترة كان لا يزال صغيرًا، إلا أنه الآن يتمتع بخبرة كبيرة بعدما لعب مع اليوفي وريال مدريد وبات مستعدا للعب مع تشيلسي ومساعدتنا على التتويج بالألقاب».

وذكر: «بالنسبة للوكاكو، كان الجميع يرى بأن تشيلسي سيحصل على خدماته بينما سينتقل موراتا إلى مانشستر يونايتد، ولكن حدث العكس في نهاية المطاف، فسوق الانتقالات لا تعترف بأي قواعد ثابتة، فبالنسبة لي، أري أن لوكاكو وموراتا في نفس المستوى، وهما الخيار الأول لناديين كبيرين بحجم تشيلسي ومانشستر يونايتد، إلا أن موراتا يناسب خطة لعبي بشكل أكبر بفضل معدل المجهود الذي يبذله في المباريات، وتطور مستواه كثيرًا في السنوات الثلاث الأخيرة ولا يزال في تطور مستمر، فيكفي أنه لم يشارك أساسيا الموسم الماضي مع ريال مدريد، ونجح في تسجيل 20 هدفًا، إنه لاعب صغير ولا تزال أمامه فرصة كبيرة للتطور أكثر، وأرغب في مساعدته في هذا الأمر».

شاهد أيضا

وسينضم موراتا إلى جانب أنطونيو روديجير الذي تعاقد معه تشيلسي من صفوف روما، لصفوف البلوز في جولته الآسيوية الأسبوع المقبل في سنغافورة، بينما لن يسافر متوسط الميدان تيموي باجايوكو القادم حديثًا من موناكو لحاجته إلى إعادة تأهيل من إصابته في الركبة.

وتغلب تشيلسي أمس على نظيره آرسنال في مباراة ودية في العاصمة الصينية بكين، وستكون المحطة المقبلة للبلوز في سنغافورة، حيث يأمل كونتي أن يوجد جميع اللاعبين معه في تلك الجولة وبذل أقصى مجهود استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح كونتي خلال حواره: «بعد نهاية موسم صعب للغاية، من الهام أن ننظر إلى الخلف ومشاهدة الموسم مرة أخرى ومحاولة فهمه جيدًا، إنه أمر هام للغاية لي كونه الموسم الأول لي في إنجلترا في بلد غريب دون عائلتي».

وأضاف: «قررت الآن رفقة النادي بأن نواصل الطريق، وذلك بعد أن وضعنا الرؤية المناسبة لمستقبل الفريق، وأكرر بأننا نمتلك فريقا عظيما، ولكننا في وقت لا يمكن ارتكاب الأخطاء فيه، فالأمر سيكون خطيرًا للغاية، ونحتاج إلى التطور وزيادة قائمة اللاعبين تأمينًا للمستقبل».

وأشار إلى أنه من الهام للغاية لكل مدرب أن يوضح أفكاره وأن يتفهمها النادي ويعرب المسؤولون عن استعدادهم للعمل معه، فالمدرب يضع الأساس ولكنه لن يستطيع إنجاز المهام وحده.

وعن تفكيره في مغادرة تشيلسي قال كونتي: «رغبتي ورغبة النادي أن نواصل العمل معًا، لذا جددت تعاقدي، والآن أمامنا الكثير من العمل لننجزه".

وعن أهداف الفريق هذا الموسم أوضح كونتي: «أهداف الموسم الحالي هي نفس أهداف الموسم الماضي، إلا أن الأمر صعب للغاية بالنظر إلى تدعيم المنافسين من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد لصفوفهما بشكل قوى، وهو ما نقوم به أيضًا لتطوير الفريق، وعلى الرغم من إبرامنا بعض الصفقات فإنها ليست كافية ولا نزال نحتاج إلى تدعيم صفوفنا بشكل أكبر».