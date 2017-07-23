تركيا تلقي القبض مجددا على ناشطتين حقوقيتين بعد أسبوع من الإفراج عنهما

اسطنبول - (د ب أ):

ألقت السلطات التركية القبض على اثنتين من ناشطي حقوق الإنسان بعد أسبوع واحد من إطلاق سراحهما من السجن، حسبما أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء اليوم الأحد.

وكانت نالان إركيم وإيلكنور أوستون بين 10 ناشطين ألقي القبض عليهم في 15 يوليو بعد أن داهمت الشرطة التركية ندوة لحقوق الإنسان في اسطنبول .

واعتقل الناشطون العشرة كمشتبه بهم في جرائم تتعلق بالإرهاب.

وأطلق سراح أربعة من هؤلاء الناشطين، ولكن الادعاء في اسطنبول طعن ضد الخطوة وأصدر مذكرة جديدة للقبض عليهم الأسبوع الماضي.

ووفقا للأناضول، يجري البحث عن الناشطين الآخرين.

ولا يزال الستة الآخرين المدعى عليهم في القضية التي تحظى باهتمام عالمي محتجزين ، ومن بينهم رئيس فرع منظمة "العفو الدولية" في تركيا ، السويدي علي غرافي.