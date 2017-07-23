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15صورة ترصد فرحة العابرين خارج طرة بمناسبة احتفالات 23 يوليو

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مصراوي Masrawy

15صورة ترصد فرحة العابرين خارج طرة بمناسبة احتفالات 23 يوليو

02:21 م الأحد 23 يوليه 2017

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بالصور.. الإفراج عن 596 سجيناً بمناسبة احتفالات 23 يوليو

الألبوم التالى

بالصور.. الإفراج عن 596 سجيناً بمناسبة احتفالات 23 يوليو

كتب- أحمد أبو النجا:
سادت حالة من الفرحة بين المفرج عنهم، اليوم الأحد، بقرار الرئيس ، البالغ عددهم 596 سجيناً بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، من أمام سجن طرة.

وأصدر الرئيس السيسي قراراً حمل رقم 280 لعام 2017، بالعفو عن باقي مدة العقوبة لمن تسري عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.

ورصدت عدسات الكاميرات، ‏لحظات لقاء أهالي المفرج عنهم بأبنائهم أما بوابات منطقة سجون طره؛ حيث اختلطت دموع فرح الأهالي بضحكات المفرج عنهم بعد استنشاقهم نسيم الحرية.

وعقد قطاع مصلحة السجون لجان متخصصة انتهت إلى انطباق القرار على (493) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (103) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.

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